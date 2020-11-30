30 ноября 2020 года 19:37
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне пониженной активности торгов
Москва. 30 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов и отсутствия новых драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 27 ноября и составила 116,21% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,7 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 101,8% от номинала, что соответствует доходности 0,12% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт и составил 162 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 10 базисных пунктов - до 141,83% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 136,9% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 115,46% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (практически без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 2 базисных пункта, до 109,93% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 1,24% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 136,06% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,22% годовых), в то время как новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 1 базисный пункт, поднявшись в цене до 113,6% от номинала (доходность также практически не изменилась, составив 2,025% годовых).
"Сегодня активность торгов в секторе российских еврооблигаций осталась пониженной после состоявшегося 26 ноября Дня благодарения в США. Некоторое давление на рынок оказывала наблюдающаяся в последние дни нестабильность на нефтяных площадках в преддверии запланированного на начало декабря совещания ОПЕК+ относительно объемов сокращения добычи с января 2021 года. Но в целом снижение котировок отечественных евробондов, отмечавшееся в основном в первой половине дня, было незначительным и не выходило за рамки 0,1-0,2% даже по самым "длинным" бумагам. При этом во второй половине дня цены немного подросли и практически вернулись на уровни закрытия предыдущего дня. Но реальных сделок было мало вследствие традиционного снижения деловой активности инвесторов после Дня благодарения в США. К тому же информационный фон сегодня был относительно спокойным, никаких важных для рынка новостей и событий не было", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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