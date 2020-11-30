Целевой краткосрочный диапазон курса рубля остается на уровне 75-76,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Сбер Управление Активами сохраняет целевой краткосрочный диапазон курса рубля на уровне 75-76,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Рената Малина.

"Волатильность в рубле существенно снизилась на фоне преобладания умеренно-позитивного внешнего фона, - отмечает Малин. - В течение прошедшей недели торги преимущественно проходили в диапазоне 75,4-76,5 рублей за доллар. По итогам недели российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,4%, индекс валют развивающихся стран EMCI не изменился".

По мнению эксперта, в ближайшее время на курс рубля продолжит оказывать влияние прежде всего общее отношение инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамика цен нефть.

"Мы сохраняем наш целевой краткосрочный диапазон курса рубля на уровне 75-76,5 рублей за доллар США. При этом в случае улучшения рыночных настроений ожидаем укрепление рубля к нижней границе данного диапазона", - прогнозирует эксперт Сбер Управление Активами.

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