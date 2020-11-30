Рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе - "Альфа-Капитал"

Рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.

"Ценовая динамика в рубле иногда удивляет, особенно когда в благоприятных для него условиях участники рынка находят поводы для коррекции, - отмечает Брагин. - В этот раз курс рубля отскочил от 100-дневной скользящей средней. Не сильно, но все же заметно на фоне хороших уровней по нефти, растущих цен промышленных металлов и ослабления доллара к мировым валютам. Это говорит о том, что сейчас в курсе рубля очень высока спекулятивная составляющая, причем ее вклад сейчас таков, что рубль намного слабее своих фундаментальных значений. На наш взгляд, рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе".

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