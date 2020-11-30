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Главная / Мнения аналитиков / Рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе - "Альфа-Капитал"
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30 ноября 2020 года 18:39
Рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе - "Альфа-Капитал"
Рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Ценовая динамика в рубле иногда удивляет, особенно когда в благоприятных для него условиях участники рынка находят поводы для коррекции, - отмечает Брагин. - В этот раз курс рубля отскочил от 100-дневной скользящей средней. Не сильно, но все же заметно на фоне хороших уровней по нефти, растущих цен промышленных металлов и ослабления доллара к мировым валютам. Это говорит о том, что сейчас в курсе рубля очень высока спекулятивная составляющая, причем ее вклад сейчас таков, что рубль намного слабее своих фундаментальных значений. На наш взгляд, рубль должен сохранять тенденцию к укреплению в обозримой перспективе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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