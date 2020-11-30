Вероятен рост котировок корпоративных бондов РФ на этой неделе - Сбер Управление Активами

Вероятен рост котировок корпоративных бондов РФ на этой неделе в условиях их высокой инвестиционной привлекательности по сравнению с ОФЗ и депозитами, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

Как полагает эксперт, по мере улучшения настроений инвесторов и восстановления мировой экономики привлекательность активов из развивающихся стран будет расти. Как следствие, ожидается продолжение роста котировок облигаций развивающихся стран на фоне рекордно низких ставок на развитых рынках.

"Наиболее привлекательно на рублевом долговом рынке в текущем моменте выглядят корпоративные облигации, - подчеркивает Малин. - Локальные инвесторы предъявляют высокий спрос на такие инструменты ввиду низких ставок по депозитам, а также небольшого потенциала ценового роста длинных ОФЗ. В условиях высокой инвестиционной привлекательности корпоративных облигаций по сравнению с ОФЗ и депозитами ожидаем роста их котировок".

Также эксперт напоминает, что на прошлой неделе на глобальных рынках вновь преобладали умеренно-позитивные настроения. Ожидания скорого начала вакцинации населения западных стран оказывали поддержку аппетиту к риску. На таком фоне евробонды развивающихся рынков вновь росли в цене. За неделю индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia прибавили 0,1% и 0,4% соответственно.

Как отмечает Малин, на рублевом долговом рынке происходила преимущественно консолидация у достигнутых уровней. Кривая ОФЗ умеренно поднялась в пределах 1-3 б.п. Корпоративные облигации, напротив, умеренно росли в цене, что отчасти было обусловлено высоким интересом к таким инструментам со стороны локальных инвесторов на фоне низкого потенциала дальнейшего роста котировок ОФЗ. По итогам недели индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи прибавили по 0,05% и 0,2%.

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