Рубль днем немного отыграл потери к доллару и евро на фоне подсократившей снижение нефти

Москва. 30 ноября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 76,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,16 руб./EUR1, подорожав на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,71 копейки - до 82,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 декабря на 34 копейки, до 76,1999 руб./$1, и увеличил курс евро на 74,08 копейки, до 91,2037 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем немного отыграл потери первой половины дня благодаря подсократившей снижение нефти, но продолжает дешеветь в парах с долларом и евро. Участники рынка находятся в ожидании конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, которая состоится 1 декабря. Странам предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить увеличение.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

Настроения на глобальных рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в различных регионах мира.

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на 08:00 МСК понедельника достигло 62 млн 735 тыс. 160, увеличившись за минувшие сутки на 518 тыс. 393, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся.

При этом некоторые стран начали смягчать введенные ранее ограничения. Так, во Франции в субботу открылись магазины, торгующие предметами не первой необходимости, сообщило агентство Associated Press. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик второй волны пандемии COVID-19 в стране пройден и улучшающиеся показатели позволяют осуществить поэтапно некоторые облегчения режима ограничений.

При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал на прошлой неделе, что эпидемиологическая ситуация в стране в связи с коронавирусом улучшилась, но остается очень сложной, вирус интенсивно распространяется, больницы испытывают большую нагрузку. Премьер-министр сообщил о мерах, которые в этот день распорядился ввести с 1 декабря комитет по согласованию (в него входят руководители федеральных и региональных властей). Так, при соблюдении строгих санитарных правил откроются магазины непродовольственных товаров. Будет разрешено открытие бассейнов и музеев также при соблюдении соответствующих протоколов.

Улучшению настроений инвесторов в конце прошлой недели способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник снизилась на 1,64% - до $47,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,45% - до $44,87 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.

"Среди валют развивающихся стран нет единой динамики в понедельник днем, в лидерах падения рубль, когда как турецкая лира отыгрывает потери предыдущих недель, а часть валют EM продолжает укрепляться к доллару США. Игроки на предстоящей неделе, вероятно, сохранят умеренно позитивный настрой в отсутствие явно выраженного негативного фона. Переговоры ОПЕК могут стать источником новостей, которые повлияют на динамику цен на нефть и российский рынок, при этом потенциал негативного эффекта значительно выше. Поэтому мы сохраняем свой умеренно негативный взгляд на рубль и не ждем его укрепления существенно ниже 76 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На динамику рубля в ближайшую неделю будет оказывать влияние ситуация на рынке нефти, где может быть насыщенный новостной фон, обусловленный ожиданиями от министерской конференции стран ОПЕК и ОПЕК+ 1 декабря. За прошлую неделю нефть выросла на 7% по смеси Brent. В случае роста волатильности цен на нефть рубль может продолжить движение в торговом диапазоне за последние две недели - 75,3-76,7 руб./$1", - подчеркивает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 9,95% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 4,89% годовых.