Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 - Газпромбанк

Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 в отсутствие значимых драйверов, говорится в обзоре Газпромбанка.

Ключевое влияние на валютный рынок в начале текущей недели окажут итоги встречи ОПЕК/ОПЕК+, отмечают аналитики Андрей Кулаков, Гульнара Хайдаршина и Владислав Данилов.

Среди прочих факторов, которые могут повлиять на валютные рынки, эксперты банка выделяют доклад глав ФРС и Минфина США перед Банковским комитетом Сената США по вопросам стимулов для экономики США, а также выступление Дж. Пауэлла на Комитете по финансовым услугам палаты представителей.

Также аналитики Газпромбанка констатируют, что на фоне сохранения аппетита к рисковым активам рубль и другие валюты EM укрепились на прошедшей неделе. Доллар показал снижение (индекс DXY -0,7%). Форвардная кривая USD/RUB переместилась вниз на 0,1-0,3 руб./$1. Вмененная волатильность сроком до 1 мес. (включительно) снизилась на 1,2 п.п., свыше 1 мес. - на 0,3-0,4 п.п.

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