Веских причин для смены среднесрочного восходящего тренда на рынке акций пока нет - "Велес Капитал"

Риски коррекции рынка акций существуют, но веских причин для смены среднесрочного восходящего тренда пока нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Близость исторических и локальных максимумов по многим фондовым индикаторам и рисковым активам при отсутствии новых позитивных факторов создает риски некоторой коррекции, но на данный момент не наблюдается веских причин для смены среднесрочного восходящего тренда, - пишет она в комментарии компании. - Российский рубль при этом стоит особняком и пока не может сломить среднесрочной негативной динамики, в большей степени реагируя на негативные факторы".

Эксперт отмечает, что в самом начале декабря должна определиться судьба сделки ОПЕК+ как минимум на 1-й квартал следующего года. "Уже очевидно, что не все страны согласны с продлением текущих квот по ограничению нефтедобычи, но намерения Саудовский Аравии и России поддержать цены на "черное золото" скорее приведут к достижению компромисса, чем предоставят нефтяной рынок самому себе. Инвесторы могут остаться недовольны деталями продления сделки, но сильные негативные настроения, вероятно, захватят рынок лишь в случае общего бегства из рисковых активов", - полагает Кожухова.

Техническая картина по индексам Мосбиржи и РТС в ноябре значительно улучшилась и вновь сместилась в сторону среднесрочного и краткосрочного восходящего тренда, отмечает аналитик. "К концу ноября индексы, однако, стали выглядеть краткосрочно перекупленными, а на недельном графике индикатора Мосбиржи RSI не подтвердил установленный многонедельный пик, что является одним из сигналов в пользу развития нисходящей коррекции. Район среднесрочных поддержек для индексов расположен у 2930 и 1215 пунктов соответственно - движения к указанным отметкам стоит ожидать при достаточно пессимистичном сценарии. В остальном индекс Мосбиржи после некоторого снижения выглядит вполне готовым к обновлению годового пика 3226 пунктов, а индекс РТС - максимума августа в 1336 пунктов", - указывает эксперт "Велес Капитала".

Также Кожухова, обращает внимание, что, с фундаментальной точки зрения, в декабре обстановка на мировых рынках вряд ли значительно изменится, но в то же время ноябрьские позитивные факторы (успешные испытания вакцины и победа Байдена) могут потерять свою силу. Инвесторы в связи с этим будут искать новые поводы для оптимизма, которые могут прийти от финансовых регуляторов. В частности, как ЕЦБ, так и ФРС просигнализировали возможное расширение стимулирующих программ до конца текущего года (на заседаниях 10 и 16 декабря соответственно), отмечает аналитик. Повышенное внимание, по ее мнению, будут привлекать цифры по розничным продажам в предпраздничный сезон, которые во многом позволят понять состояние крупнейших экономик в период осенне-зимних ограничительных мер.

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