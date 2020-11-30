Китайский юань, скорее всего, продолжит укрепляться к доллару в 2021 году - Julius Baer

Китайский юань, скорее всего, продолжит укрепляться к доллару в 2021 году, поддерживаемый фундаментальными экономическими показателями, считает экономист Julius Baer Софи Альтерматт.

"Ожидается, что восстановление экономики Китая продолжится уверенными темпами. Преимущество в уровнях доходности по сравнению с США и другими крупными экономиками, вероятно, сохранится, но ожидается, что оно сократится, поскольку экономика США также будет восстанавливаться. Наш более мягкий прогноз по доллару США также поддерживает прогноз укрепления китайского юаня, - пишет Альтерматт в комментарии. - Ухудшение отношений с США и связанная с этим неопределенность продолжают оставаться фактором риска. Хотя подход избранного президента США Джо Байдена к Китаю, вероятно, будет более предсказуемым и менее беспорядочным, чем при нынешнем правительстве, новая администрация вряд ли радикально изменит свою политическую повестку в отношении Китая. Мы не ожидаем, что существующие тарифы будут быстро отменены, и конкуренция между двумя странами в технологическом секторе, вероятно, продолжится".

Ноябрьские PMI, опубликованные в понедельник утром, подтверждают, что экономический импульс Китая остается сильным за счет производственного и строительного секторов, отмечает эксперт Julius Baer. Сектор услуг набирает обороты, а внешний спрос на китайские товары остается высоким, что позволяет предположить, что рост экспорта сохранит уверенные темпы в 2021 году.

Китайский юань пока что оставался опережающей азиатской валютой по отношению к доллару США в 2020 году, за ним следует тайваньский доллар и корейский вон, констатирует Альтерматт. Китайский юань вырос примерно на 5,6% по отношению к доллару США с начала года благодаря быстрому восстановлению экономики после вызванного пандемией спада в первом квартале, сильному экспорту и благоприятным уровням доходности, которые спровоцировали приток иностранного капитала.

Экономист также отмечает, что в октябре правительство Китая отменило действие двух инструментов контроля сильных колебаний валютных курсов, которые в основном использовались для сдерживания давления обесценивания. В результате в будущем китайский юань будет больше зависеть от рынка и может столкнуться с более высокой двусторонней волатильностью.

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