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30 ноября 2020 года 14:28

Для продолжения ралли одних новостей по вакцине недостаточно - Райффайзенбанк

Для продолжения ралли одних новостей по вакцине недостаточно, отмечается в аналитическом материале Райффайзенбанка.

"Настроения на финансовых рынках по-прежнему определяются главным образом недавними новостями о высокой степени готовности эффективных вакцин против COVID-19 к допуску для массового пользования (с начала этого месяца индекс S&P вырос более чем на 10%). Без этих новостей, по нашему мнению, произошла бы заметная коррекция из-за не реализовавшихся ожиданий по новому пакету стимулов в США (ярче всего отреагировало золото, обесценение составило почти 6%, также коррекция прошла и в других квази-защитных активах)", - пишут эксперты банка.

Доступность эффективной вакцины к массовому использованию на горизонте 1-2М означает снятие ограничений и быстрое восстановление экономики (прежде всего, США и ЕС), что формирует значительный потенциал для роста рынка акций, полагают аналитики банка. Устранение текущей премии за макроэкономический риск означает сужение спреда между E/P (по S&P 500 в среднем 4%) к доходности 10-летних UST до среднего уровня 2019 г., что теоретически означало бы рост индекса акций на 50-100%. При текущем огромном уровне долга как частного, так и государственного (фискальные и монетарные стимулы в этом году способствовали ускорению его роста) повышение ключевой долларовой ставки является почти невозможным (без жестких негативных последствий для экономики).

Однако предположение о широкой доступности вакцины, по мнению экспертов Райффайзенбанка, имеет невысокую вероятность для реализации: до массового вакцинирования может пройти еще не один месяц, в течение которых текущая пандемия будет наносить урон экономикам. Например, опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда США, на взгляд аналитиков, свидетельствуют о его слабом состоянии, далеком от нормы: за неделю число новых заявок на пособия по безработице составили 778 тыс., против + 100-200 тыс. в период до пандемии), при этом на огромные фискальные стимулы (при текущей политической расстановке сил в США) рассчитывать не стоит (а без них монетарные будут не столь эффективны).

"Однако вакцинная эйфория постепенно сходит на нет (одних новостей для продолжения роста акций уже на достаточно), - констатируют эксперты банка. - Сегодня цены по широкому классу рисковых активов (акции и сырьевые товары) снижаются, что может быть сигналом к неготовности участников рынка покупать по текущим ценам, когда неопределенность все еще очень высока: 1) до начала действия вакцин ущерб, причиненный экономике вирусом, может оказаться больше ожиданий; 2) срок действия вакцины может оказаться очень коротким (3-4 мес.), в этом случае возвращение к состоянию до пандемии не произойдет в обозримом будущем (пока сам вирус в результате мутаций не перестанет быть опасным). В этой связи недавнее ралли на рынках выглядит избыточной реакцией (хотя в долгосрочной перспективе при наличии вакцины рынок акций, скорее всего, будет демонстрировать лучшую динамику, чем золото)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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