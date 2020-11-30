Валютный курс вряд ли будет существенно ниже 76 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Валютный курс вряд ли будет существенно ниже 76 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Предстоящая неделя, вероятно, сохранит умеренно позитивный настрой в отсутствии явно выраженного негативного фона. Переговоры ОПЕК могут стать источником новостей, которые повлияют на динамику цен на нефть и российский рынок, при этом потенциал негативного эффекта значительно выше. Поэтому мы сохраняем свой умеренно негативный взгляд на рубль и не ждем его укрепления существенно ниже 76 руб./$ в ближайшие дни", - прогнозируют аналитики банка.

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