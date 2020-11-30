Рынок акций РФ сохраняет возможность краткосрочного роста в декабре - BCS Express

Российский рынок акций сохраняет возможность роста в декабре текущего года, но уже меньшими темпами, чем в ноябре, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Несмотря на сохраняющийся долгосрочный фундаментальный потенциал отечественного рынка акций, продолжение прежних темпов роста и в то же время спокойной по волатильности динамики рынка, как мы наблюдали в ноябре, в декабре статистически видится маловероятным, - пишет Зельцер. - Пространство для краткосрочного маневра вверх остается, но уже в меньшем масштабе. Ноябрьский подъем во многом был обусловлен огромным притоком капитала на наш рынок на фоне общемирового роста спроса на активы развивающихся стран".

Также аналитик BCS Express отмечает, что ноябрь 2020 года запомнится общемировым рекордным темпом роста рисковых активов. Индексы США прибавили более 10%, продемонстрировав одну из лучших исторических доходностей. Цены на нефть взлетели на 30%, полностью ликвидировав провал от начала марта. Прирост индекса Мосбиржи за период с начала ноября до закрытия рынка 27 ноября составил более 16%. Коррекционные настроения понедельника, 30 ноября, вряд ли окажут существенное влияние на расстановку статистических параметров риска и доходности индекса Мосбиржи, считает Зельцер.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.