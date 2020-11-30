Откат рынка акций РФ сглаживается ростом металлургов, "Детский мир" взлетел более чем на 10% на новостях об оферте

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник просел на фоне падения нефти из-за разногласий среди стран ОПЕК+ по поводу ограничений добычи нефти с нового года, откат сдерживается ростом бумаг металлургических компаний; раллируют более чем на 10% акции "Детского мира" на новостях об оферте по цене выше рынка.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3121,26 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1290,45 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 76,21 рубля (+0,36 рубля), золото стоит $1783,1 за тройскую унцию (-0,3%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Московской Биржи" (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в III квартале составила 35,745 млрд рублей против 17,6 млрд руб. во II квартале, что оказалось выше прогнозов.

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО в III квартале составил 251 млрд рублей при прогнозах на уровне 222 млрд рублей.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Акции "Детского мира" взлетели до 139,62 рубля (+11,6%), максимум сделок составил 144,36 рубля (+15,4%), при этом объем торгов превысил 1,904 млрд рублей.

Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что коррекция рынка акций РФ вниз вызвана откатом нефтяных контрактов из-за разногласий между участниками ОПЕК+, которые ставят под вопрос решение о продлении ограничений на добычу нефти (по условиям действующего соглашения, квоты на добычу должны быть увеличены с января, вопрос о продлении ограничений будет рассмотрен 30 ноября на конференции ОПЕК+).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рост активности в промышленности КНР является позитивом для отечественных экспортеров, но после бурного месяца роста некоторые сырьевые контракты, включая нефть и никель, корректируются вниз. Индекс доллара продолжает снижаться, но валюты сырьевой группы реагируют на это весьма вяло. Рынок сосредоточен на ожиданиях того, что пара EUR-USD может пробить ключевое сопротивление в районе $1,20, открыв путь к отметке $1,25.

В КНР оптимизм рынка акций сдерживается сообщениями о том, что уходящий президент США Дональд Трамп может включить китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC и нефтегазовую CNOOC в "черный список". На минувших выходных прошли предварительные переговоры участников ОПЕК+, но, как утверждают источники Reuters, общего плана на 2021 год пока нет. Тем не менее, Саудовская Аравия и РФ поддерживают идею продления текущих ограничений на добычу до конца I квартала.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, хуже рынка выглядят акции нефтяных компаний, сильно перекупленные ранее. Нефтяной рынок ждет решения ОПЕК+ по уровню добычи с начала следующего года. Саммит картеля состоится во вторник, но не исключено, что в понедельник появятся заявления по нефти, которыми крупнейшие участники ОПЕК+ попытаются сформировать нужное им мнение накануне встречи.

Базовым исходом мероприятия является пролонгация текущих квот на первые месяцы 2021 года. Вряд ли удастся договориться о еще одном сокращении добычи. Также не исключено, что принятие окончательного решение будет передвинуто на конец декабря. После окончания встречи коррекция по нефти может усилиться "по факту", с уходом котировок Brent под отметку $45 за баррель.

Лучше рынка выглядят акции черных металлургов из-за ожиданий возобновления обесценивания рубля - на неделе доллар может подняться в район 78 руб./$1. Пара евро-доллар на Forex сумела пробить сопротивление $1,19 и закрепиться выше. Теперь целью ее движения выступает район выше $1,22. Однако вряд ли ЕЦБ даст европейской валюте так сильно укрепиться и начать мешать экспорту европейских товаров, поэтому стоит ждать увеличения стимулирующих мер монетарного характера со стороны европейского регулятора.

В понедельник внимание привлечет Сбербанк, который проводит день инвестора. Позитивные новости по эмитенту вполне способны вывести его в лидеры торгов, считает Антонов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, негативный внешний фон отбросил индекс МосБиржи в начале торгов в район 3110 пунктов, после чего рынок отыграл часть потерь. В дальнейшем давление со стороны внешней конъюнктуры может сохраниться, и есть риск ухода индекса МосБиржи ниже рубежа 3100 пунктов.

Рынки продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и новостями по вакцине. В последнее время игроки активно отыгрывали позитив, связанный с результатами тестирования вакцин различными производителями. Однако их внимание может переключиться на дальнейшее активное распространение коронавируса, которое может привести к ужесточению карантинных ограничений в развитых экономиках. Это, в свою очередь, заставит инвесторов пересмотреть свои ожидания по траектории восстановления мировой экономики, что скажется на динамике широкого спектра активов.

Снижение нефти оказывает давление на рубль, поэтому доллар может подняться в середину диапазона 75-77,5 рубля, который пока остается актуальным на ближайшие сессии, считает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 0,1-0,9% на фоне повсеместного роста акций технологических компаний и сектора здравоохранения, который подтолкнул индексы S&P 500 и Nasdaq Composite к новым рекордам закрытия.

Улучшению настроений инвесторов, среди прочего, способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Тем временем, в понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) из-за новой волны вызванных пандемией COVID-19 опасений.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли впервые за восемь месяцев, при этом темпы повышения стали максимальными с сентября 2019 года: показатель подскочил на 6,4% в годовом выражении и на 0,4% к уровню сентября. Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые ожидали дальнейшего снижения обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Активность в промышленности Китая в октябре росла девятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальная отметка с сентября 2017 года.

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются в преддверии итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $47,31 за баррель (-1,8% и +0,8% в пятницу), январская цена WTI - $44,71 за баррель (-1,8%).

Во вторник состоится министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-8,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,8% и -2,1% "префы"), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,1%).

Подорожали бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+12,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+6,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,74 млрд рублей (из них 6,31 млрд рублей пришлось на акции "ММК" и 4,4 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).