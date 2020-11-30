Вероятна консолидация рубля вблизи 76-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Вероятна консолидация курса рубля вблизи отметок 76-76,50 руб./$1 в понедельник, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль начал понедельник снижением на фоне коррекции в нефти, но рисков со стороны ОПЕК+ не видим, поэтому допускаем, что снижение не будет глубоким и продолжительным. В понедельник ожидаем консолидацию курса рубля вблизи 76-76,50 руб./$1" - пишет Полевой в комментарии инвесткомпании.

Эксперт отмечает, что Минфин объявит на текущей неделе объем продаж валюты на декабрь, и цифры (68 млрд руб.) могут немного превысить уровни ноября (50 млрд руб.), когда их снижение во многом было связано с ошибкой прогноза за октябрь.

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