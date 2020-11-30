Стоит обратить внимание на бумаги Pfizer, Macy's и Amazon на текущей неделе - BCS Express

Аналитики BCS Express отмечают акции трех американских компаний, Pfizer, Macy's и Amazon, на которые стоит обратить внимание инвесторам в ближайшие дни, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги Pfizer Inc. делают новый рывок наверх, - указывает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. - В перспективе высока вероятность продолжения роста, учитывая разработанную компанией вакцину от коронавируса. Котировка на пятницу - $37,2. Важное сопротивление - $39-39,5. Зона поддержки на случай отката - $35,5-34,5".

Также эксперт отмечает, что бумаги Macy's Inc. заметно выросли в среду после позитивного прогноза Национальной федерации ритейлеров по сезону распродаж. Первые данные по продажам в сезон скидок, включая Черную пятницу, появятся в выходные. "Технически возможен новый рывок в акциях, хотя они уже достаточно высоко оценены с фундаментальной точки зрения. Котировка на пятницу - $10,8. В случае разочарования негативным сигналом станет закрепление акций ниже поддержки $10,5. При таком раскладе бумаги могут вернуться в район $9", - указывает Холоденко.

Акции Amazon.com Inc. - еще одни бумаги, на которые может позитивно повлиять сезон распродаж в США, полагает аналитик BCS Express. В этом году значимость электронной коммерции могла еще больше вырасти. Котировка на пятницу - $3192. Техническая картина в AMZN - позитивная. В случае новой волны роста ближайшее сопротивление - $3350. Поддержка - $3100.

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