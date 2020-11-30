Доходность 10-летних ОФЗ, вероятно, вырастет в пределах 5 б.п. в начале текущей недели - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может показать рост в пределах 5 б.п. в начале текущей недели, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Давление на рынок будут оказывать снижение склонности к риску на глобальных рынках, а также неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи в 2021 г., отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Эксперт также констатирует, что по итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ осталась в боковом диапазоне 5,80-5,85% годовых. Оптимизм инвесторов в отношении рублевых облигаций поддержали рост котировок Brent, а также комментарии руководства ЦБР о возможности сохранения мягкой денежно-кредитной политики в 2021 г и, возможно, дольше. В то же время ускорение инфляции в РФ и ухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе ограничили позитивную реакцию ОФЗ на улучшение внешнего фона.

Структурный профицит ликвидности в последние две недели опустился до минимума с начала года, а ставка MosPrime на 3 месяца выросла с 4,73% до 4,93% годовых.

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