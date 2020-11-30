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30 ноября 2020 года 10:28

Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне заметно дешевеющей нефти

Москва. 30 ноября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,21-76,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,34 руб./$1 (+48,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,29 руб./EUR1 (+55 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,43 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,07 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,76 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 82,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, которая состоится 1 декабря. Странам предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить увеличение.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

Настроения на глобальных рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в различных регионах мира.

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на 08:00 МСК понедельника достигло 62 млн 735 тыс. 160, увеличившись за минувшие сутки на 518 тыс. 393, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся.

Улучшению настроений инвесторов в конце прошлой недели способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник снизилась на 2,2% - до $47,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,8% - до $44,71 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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