Рубль, вероятно, пойдет к отметке 78 руб./$1 - "Алор Брокер"

Курс рубля на текущей неделе может уйти к отметке 78 руб./$1, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Даже в пик налогового периода и дорогой нефти пара доллар/рубль так и не рискнула даже близко подойти к психологически важному уровню в 75 руб./$1, - пишет в комментарии компании Антонов. - Мы ждем возобновления снижения курса рубля на текущей неделе с целью ухода в район 78 руб./$1. От резкого падения рубль будет удерживать продолжающий слабеть на мировой арене доллар".

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