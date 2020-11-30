Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,5-91,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Оптимизм рынков, вызванный появлением вакцин, понемногу утихает, а новых позитивных сообщений пока нет, - отмечает Тузов. - Масштабы пандемии в мире увеличиваются, как и карантинные меры, которые в результате могут вызвать новый виток снижения спроса на сырьевые товары и более глубокую рецессию в глобальной экономике. В ожидании скорой встречи ОПЕК+ нефтяные котировки двигаются разнонаправленно - инвесторы опасаются, что альянс не станет принимать решение о продлении ограничений по добыче на первый квартал 2021 года, что приведет к появлению на рынке дополнительного объема сырья в размере 1,9 млн баррелей в сутки."

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,19% и составила 48,15 долларов за баррель. Цена контрактов на нефть марки WTI на январь снизилась на 0,55% и составила 45,46 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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