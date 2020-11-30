Brent, вероятно, найдет поддержку на отметке $46,7/барр. - Sberbank CIB

Вероятна коррекция на рынке нефти в понедельник, нефть марки Brent может найти поддержку на отметке $46,7 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Обсуждение квот на добычу нефти среди стран ОПЕК (по предварительным данным, картелю пока не удалось договориться с другими производителями, включая Россию) будет в центре внимания в понедельник. Также ожидаются оценки нефтедобычи в США и странах ОПЕК. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне котировки нефти марки Brent могут пробить уровень $47,5 за баррель и найти поддержку на отметке $46,7.

Негативными факторами для рубля остаются дешевеющая нефть и высокий спрос на иностранную валюту, но если нефтяные котировки подрастут благодаря конференции ОПЕК, а евро продолжит укрепляться, то рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1 даже при сохранении высокого спроса на валюту, отмечают эксперты Sberbank CIB.

Доходности 10-летних гособлигаций США утром понедельника стабильны после снижения в пятницу, доходности госбумаг развивающихся стран Азии также котируются почти без изменений. Аналитики Sberbank CIB полагают, что в этих условиях доходность рублёвых облигаций останется на прежнем уровне после небольшого роста в пятницу.

Также эксперты Sberbank CIB считают, что геополитика может оказать давление на российские акции.

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