Идея дня: стоит использовать снизившиеся цены на золото для наращивания позиций в портфелях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам пересмотреть портфели, используя снизившиеся цены на золото для наращивания позиций, а также сбалансировав долю вложений в циклические и нециклические акции, облигации, говорится в комментарии инвестбанка.

"Два месяца назад мы предупреждали, что октябрь будет очень запутанным, но инвесторам следует наращивать свои позиции в акциях, особенно в циклических отраслях, в ожидании ралли в конце года. В конце ноября мы видим, что получение легкой прибыли в циклических акциях завершилось, и соотношение риск-доходность вновь стало сбалансированным. Инвесторам стоит вновь пересмотреть портфель, сбалансировав долю вложений в циклические и нециклические акции, облигации. Для тех, у кого доля золота в портфеле недостаточна, следует использовать снизившиеся цены для наращивания позиций", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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