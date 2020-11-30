Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и ОПЕК:

- "Татнефть" и "Газпром" представят квартальную отчетность;

- Сбербанк проведет "День инвестора" (его вторая часть пройдет во вторник);

- На конференции ОПЕК будут обсуждаться перспективы ограничений на добычу;

- Во многих странах выйдут индексы деловой активности PMI.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.