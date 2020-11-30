Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-77,50 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-77,50 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 88,00-91,00 руб./EUR, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Уплатой корпоративного налога на прибыль в понедельник, 30 ноября, в России завершается ноябрьский фискальный период. В предыдущие дни нефть заметно выросла в цене. На это повлияли надежды на рост потребления топлива в случае массовой вакцинации от коронавируса и последующую отмену карантинных ограничений, а также ожидание пролонгации ограничений на добычу в рамках ОПЕК+. С 26 ноября началась частичная фиксация прибыли, в том числе из-за опасений, что в дальнейшем спрос будет снижаться на фоне возобновляемых карантинов, а прошедший в США День благодарения приведет к росту заболевших и ухудшит ситуацию", - отмечает Тимошенко.

Долларовый индекс на прошедшей неделе опустился до более чем двухлетнего минимума по отношению к основным валютам, и инвесторы ждут его дальнейшего снижения, подчеркивает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.