Рынок акций начнет торги понедельника с распродаж - ПСБ

Фондовые торги начнутся в понедельник преобладанием продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3110 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В дальнейшем давление со стороны внешней конъюнктуры может сохраниться, что будет способствовать преобладанию продаж в российских акциях в ходе торгов. В результате индекс Мосбиржи может продолжить негативную динамику и отступить ниже 3100 пунктов", - полагает Зварич.

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