Фондовый рынок РФ начнет неделю с продаж акций - "Алор Брокер"

Российский фондовый рынок начнет торговую неделю с распродаж акций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций сумел завершить прошлую неделю выше важной отметки в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, тем самым открыв себе техническую дорогу на движение в район исторических максимумов - 3200 пунктов. Но дорога эта будет трудной и начнется она в понедельник с отступления", - пишет Антонов.

"Хуже рынка", по мнению эксперта, будут торговаться акции нефтяных компаний, сильно перекупленные ранее.

"Лучше рынка" могут быть акции черных металлургов из-за ожиданий возобновления обесценивания рубля. Также аналитик рекомендует обратить внимание на акции Сбербанка, который проведет в понедельник День инвестора. Позитивные новости по эмитенту вполне способны вывести его в лидеры торгов. "Позитивно смотрим и на акции "Московской биржи", которые в пятницу были лидерами по приросту капитализации. Бумаге осталось подрасти на несколько рублей для обновления исторических максимумов, и нет никаких сомнений, что это мы увидим еще в нынешнем году", - отмечает Антонов.

Динамика отечественных бумаг, по мнению эксперта "Алор Брокер", в целом продолжит сохранять зависимость от притока западного капитала. Не исключено, что снижение нефти вызовет охлаждение интереса нерезидентов к российским акциям.

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