Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов в понедельник составит 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов в понедельник составит 0,3-0,7% (диапазон 3125-3135 пунктов), говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 3125-3135 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 пунктов, - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока выглядит не настолько слабым, чтобы стимулировать дальнейшие агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине понедельника участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос.

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