Индекс Мосбиржи начнет торги в минусе в понедельник - BCS Express

Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет на негативной территории, учитывая утреннее снижение индекса S&P 500 и торги в минусе котировок нефти марки Brent, говорится в комментарии BCS Express.

"В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы роста в рамках восходящей волны последних недель уже начинают замедляться. При ухудшении внешнего фона допускаем временный откат в область 3040-3090 пунктов", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Среди корпоративных событий понедельника аналитик выделяет День инвестора Сбербанка. В фокусе будет стратегия на ближайшие три года, включая дивидендные перспективы.

Также эксперт отмечает, что во вторник состоится заседание стран ОПЕК+. В фокусе - перспективы сделки по коллективному сокращению объемов добычи. "Учитывая падающий спрос на фоне локдаунов по всему миру, есть шансы, что картель пойдет на продление действующих квот с января 2021 г. на несколько месяцев. Напомним, что с начала следующего года запланировано общее увеличение добычи на 2 млн б/с, но из-за ухудшения ситуации на рынке этот расклад может быть скорректирован, - указывает Карпунин. - Возможно, конкретное решение вновь отложат, и окончательно по уровню дальнейшей добычи удастся договориться лишь в середине декабря на министерском мониторинговом комитете ОПЕК+. Подобный вариант развития событий может быть воспринят рынком умеренно негативно".

Вечером понедельника должна вступить в силу новая структура индексов MSCI. "В такие дни обычно наблюдается повышенная волатильность в "голубых фишках" на высоких оборотах. Ближе к закрытию возможны сильные отклонения в бумагах. Как правило, уже на следующей сессии ситуация выравнивается и "переваривается" рынком", - отмечает эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.