Утренние прогнозы: умеренно негативный старт торгов

Аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в понедельник, но агрессивных распродаж, по их мнению, не будет..

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 3125-3135 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока выглядит не настолько слабым, чтобы стимулировать дальнейшие агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок начнет торговую неделю с распродаж акций. Рынок сумел завершить прошлую неделю выше важной отметки в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, тем самым открыв себе техническую дорогу на движение в район исторических максимумов - 3200 пунктов. Но дорога эта будет трудной и начнется она в понедельник с отступления".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Фондовые торги начнутся в понедельник преобладанием продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3110 пунктов. В дальнейшем давление со стороны внешней конъюнктуры может сохраниться, что будет способствовать преобладанию продаж в российских акциях в ходе торгов. В результате индекс Мосбиржи может продолжить негативную динамику и отступить ниже 3100 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет на негативной территории, учитывая утреннее снижение индекса S&P 500 и торги в минусе котировок нефти марки Brent. В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы роста в рамках восходящей волны последних недель уже начинают замедляться. При ухудшении внешнего фона допускаем временный откат в область 3040-3090 пунктов".