Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 30 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в пятницу на фоне повсеместного роста акций технологических компаний и сектора здравоохранения, который подтолкнул индексы S&P 500 и Nasdaq Composite к новым рекордам закрытия. Торги на биржах США в четверг не проводились в связи с Днем благодарения. В пятницу на американских фондовых площадках был сокращенный торговый день, сессия завершилась в 21:00 МСК. Среди лидеров роста в пятницу оказались акции ритейлеров, подорожавшие на ожиданиях хороших продаж в "черную пятницу" (первая пятница после Дня благодарения) в США.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech SE, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 13,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 272 тыс. пациентов скончались, свыше 8 млн человек выздоровели. Число госпитализаций в стране побило рекорд, превысив 91 тыс. человек, причем более 18 тыс. американцев находятся в палатах интенсивной терапии.

Улучшению настроений инвесторов, среди прочего, способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него. При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Вместе с тем, фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник из-за новой волны вызванных пандемией COVID-19 опасений, несмотря на рост до рекорда американского рынка акций и позитивную статистику. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизился на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 0,35%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,1%. Активность в промышленности Китая в октябре росла девятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее (это максимальная отметка с сентября 2017 года).

В свою очередь цены на нефть снижаются в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Во вторник состоится министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $46,9 за баррель, что на 2,66% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $48,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $44,51 за баррель, что на 2,24% ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу эти контракты потеряли в цене 0,8%, опустившись до $45,53 за баррель.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала. В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу немного подросла по сравнению с предыдущим днем, но осталась в районе средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,316 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,078 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 ноября снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,02%, составив 714,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,73%), "ЕвроХим-001P-03" (-0,41%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,4%), а в лидерах роста - облигации "ЕвроХим-001P-08" (+0,63%), "РЖД-001P-16R" (+0,21%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) полностью разместил 2-летние облигации серии БО-002Р-08 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,6% годовых.

ООО "Электрощит-Стройсистема" (Самара) завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Выпуск размещен по открытой подписке на 5 лет. Ставка 1-20-го купонов установлена на уровне 13% годовых, купоны квартальные. По выпуску предоставлена безотзывная публичная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN). Облигации размещались в рамках программы серии 001P объемом 1 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 5 лет.

ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 4-го купона облигаций 5-й серии в размере 7,25% годовых. Облигации 5-й серии на 1,1 млрд рублей были размещены в декабре 2017 года в рамках программы. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 13 годовых купонов, длительность последнего, 14-го, купонного периода составит примерно 8 месяцев. Срок обращения облигаций равен 4997 дней, или примерно 13 лет и 8 месяцев. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 8,333% от номинала.

Альфа-банк приобрел в рамках оферты 4 млн 506,100 тыс. облигаций серии БО-22 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом банк выкупил 90,12% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года, ставка 1-го купона составляла 8,1% годовых. Ставка текущего купона - 5,7% годовых. Купоны - полугодовые.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) выставил оферту по соглашению с владельцами по 10-летним облигациям серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 МСК 21 декабря до 15:00 МСК 25 декабря. Дата приобретения облигаций - 28 декабря, цена приобретения составит 100% от номинала. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года.