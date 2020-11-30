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30 ноября 2020 года 09:17

S&P 500 и Nasdaq завершили неделю на рекордных уровнях

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в пятницу на фоне повсеместного роста акций технологических компаний и сектора здравоохранения, который подтолкнул индексы S&P 500 и Nasdaq Composite к новым рекордам закрытия.

Торги на биржах США в четверг не проводились в связи с Днем благодарения. В пятницу на американских фондовых площадках был сокращенный торговый день, сессия завершилась в 21:00 МСК.

"То, что мы наблюдаем сегодня, на этой неделе и в этом месяце, является продолжением роста оптимизма", - говорит Майк Зигмонт, руководитель отдела торговли и исследований Harvest Volatility Management.

По словам эксперта, которого цитирует CNBC, "условия для рисковых активов становятся все лучше и лучше" благодаря все более позитивным данным фармацевтических компаний о разрабатываемых ими вакцинах от COVID-19, а также ослаблению рисков на политическом фронте.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкой BioNTech SE, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 13,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 272 тыс. пациентов скончались, свыше 8 млн человек выздоровели. Число госпитализаций в стране побило рекорд, превысив 91 тыс. человек, причем более 18 тыс. американцев находятся в палатах интенсивной терапии.

Улучшению настроений инвесторов, среди прочего, способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные мошенничества, но не привел доказательств. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Среди лидеров роста в пятницу оказались акции ритейлеров, подорожавшие на ожиданиях хороших продаж в "черную пятницу" (первая пятница после Дня благодарения) в США.

Цена бумаг Etsy Inc. (SPB: ETSY), интернет-сайта для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска, подскочила на 10,7%, а бумаги американской сети магазинов видеоигр GameStop Corp. прибавили 9%. Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Shopify Inc. подорожали на 0,3% и 1,5% соответственно.

Котировки бумаг Tiffany & Co. (SPB: TIF) поднялись на 0,1%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями 30 декабря 2020 года проведет внеочередное собрание акционеров в заочной форме. Акционерам будет предложено одобрить новые условия сделки с французским производителем товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, говорится в пресс-релизе Tiffany.

Капитализация Tesla Inc. (SPB: TSLA) увеличилась на 2,1%. В пятницу Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР сообщило, что компания отзывает 870 автомобилей Model X в Китае, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши, расположенной между подъемными задними дверями. Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9,136 тыс. машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 37,90 пункта (0,13%) и составил 29910,37 пункта, что стало третьим по величине историческим максимумом закрытия. Значение индекса в определенный момент торгов вновь преодолело отметку 30000 пунктов.

Standard & Poor's 500 вырос на 8,70 пункта (0,24%) - до 3638,35 пункта, установив 26-й по счету рекорд закрытия в этом году.

Nasdaq Composite прибавил 111,44 пункта (0,92%) и составил 12205,85 пункта, достигнув исторического максимума закрытия.

За неделю Dow Jones и S&P 500 прибавили соответственно 2,2% и 2,3%, тогда как Nasdaq Composite вырос почти на 3%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в понедельник из-за новой волны вызванных пандемией COVID-19 опасений, несмотря на рост до рекорда американского рынка акций и позитивную статистику, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК опустился на 0,5%.

В число лидеров падения котировок входят акции Tokai Carbon Co. (-7,7%) и Tobu Railway Co. (-5,8%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony сократилась на 0,5%, автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor - на 3% и 4,4% соответственно.

Между тем бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,4%.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли впервые за восемь месяцев, при этом темпы повышения стали максимальными с сентября 2019 года. Показатель подскочил на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

По сравнению с сентябрем текущего года продажи увеличились на 0,4%.

Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые ожидали дальнейшего снижения обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в октябре увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, подъем продолжался уже пятый месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК поднялся на 0,35%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,1%.

Активность в промышленности Китая в октябре росла девятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальная отметка с сентября 2017 года.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дешевеют акции нефтепроизводителей CNOOC, PetroChina и Sinopec - соответственно на 10,9%, 4,9% и 4%.

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. падает на 3,4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 3,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,6%.

При этом позитивную динамику демонстрируют акции производителя электроники Xiaomi Corp. (+2,3%), а также банков Industrial & Commercial Bank of China (+1,6%) и China Construction Bank Corp. (+0,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизился на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - повысилась на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,3%.

Котировки акций Qantas снизились на 2,5% после того, как авиакомпания объявила о намерении сократить около 2 тыс. рабочих мест на фоне продолжающегося спада в туристической отрасли из-за пандемии COVID-19.

Цена бумаг Treasury Wine Estates рухнула на 6,7%. Крупнейшая в Австралии винодельческая компания планирует перенаправить в другие страны часть продукции, которую она ранее поставляла в Китай. В КНР с субботы введены импортные пошлины на австралийские вина.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,7% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Во вторник состоится министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК в понедельник составляет $47,6 за баррель, что на $0,58 (1,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,38 (0,8%) - до $48,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,91 за баррель, что на $0,62 (1,36%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу эти контракты потеряли в цене $0,18 (0,8%), опустившись до $45,53 за баррель.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

"Неопределенность по поводу отсрочки январского восстановления добычи является основным сдерживающим фактором для нефтяных цен", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг.

По ее словам, трейдеры давно ожидают отсрочки наращивания добычи, и отсутствие согласия в ОПЕК+ по этому вопросу может привести к снижению нефтяных цен.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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