.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд на новостях о вакцинах от COVID-19
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП
В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП, что на 3,7 п.п. больше, чем запланировано проектом бюджета. Такая информация содержится в программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", разработанной...
 
За 9 месяцев прибыль российских предприятий упала в 1,8 раза, в сентябре - почти в 4 раза - Росстат
По итогам января-сентября 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах...
 
ФТС - на борьбу с выводом капитала за рубеж
Сотрудники российской таможни могут получить право проводить дознание по преступлениям, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который...
 
27 ноября 2020 года 20:08

Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд на новостях о вакцинах от COVID-19

Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд вместе с мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о высокой эффективности разрабатываемых в США и Европе вакцин от коронавируса COVID-19, что вызвало дальнейший приток средств инвесторов в рисковые активы. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум с января, локально поднимаясь к рубежу 3150 пунктов, индекс РТС поднялся к уровням августа на фоне продолжающегося притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 ноября составил $160 млн против притока на уровне $200 млн неделей ранее (крупнейшие трехнедельные притоки с января). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (третья неделю притоков) по сравнению с чистым притоком $130 млн на предыдущей неделе.

В период с 23 по 27 ноября индекс МосБиржи вырос на 3% и составил 3142,68 пункта, индекс РТС прибавил 3,2% и достиг 1302,43 пункта на фоне снижения доллара до 76,02 руб./$1 (-0,18 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $48 за баррель (+6,1%).

Рынок акций РФ начал неделю с распродаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшего общемирового роста, подогретого ранее ожиданиями вакцинации от COVID-19; локомотивом отката выступили акции золотодобывающих компаний, отбросившие индексы МосБиржи и РТС в "минус", хотя еще утром индикаторы обновляли локальные максимумы. Индекс МосБиржи просел ниже 3050 пунктов (утром индекс превышал 3094 пункта - пик с февраля), индекс РТС опустился в район 1257 пунктов. Продолжился рост бумаг "Селигдара" (+1,1% и +3,7% "префы") в преддверии отсечки в конце ноября реестра под дивиденды за 9 месяцев (2,55 рубля на "обычку" и 2,25 руб. на "преф").

Нефть Brent в понедельник поднялась в район $46 за баррель на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса, а также ослаблению опасений в отношении политического кризиса в США (президент Трамп разблокировал процесс передачи полномочий новому президенту Джо Байдену). Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3100 пунктов, обновив пик с февраля, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" (+4,7%) и выстрелившие на первых биржевых торгах АДР акции Ozon (+24,1%) к цене прошедшего IPO (было размещено 33 млн ADS по цене $30 за бумагу).

Выросли акции "ЛУКОЙЛа" (+2,9%) на фоне отчета за III квартал по МСФО (чистая прибыль НК составила 50,4 млрд руб., превысив прогнозы). Просели вслед за золотом перегретые бумаги ПАО "Полюс" (-0,7%) после утреннего роста более чем на 5% на новостях о запуске программы выкупа около 1% акций по цене $210-240 за акцию или $105-120 за GDS (выше рынка).

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей. Поддержку рынкам также оказали сообщения о том, что Байден планирует номинировать бывшую главу Федрезерва Джанет Йеллен на пост министра финансов. Оценка роста ВВП Германии в III квартале была повышена до 8,5% с 8,2%, тогда как изменений не ожидалось. Нефть Brent превысила $47,5 за баррель на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

В среду рынок акций продолжил подъем вслед за нефтью (Brent локально превышала $49 за баррель), подогретой статистикой о сокращении запасов в США, несмотря на наметившуюся коррекцию на фондовых площадках Европы и Штатов; индексы МосБиржи и РТС закрепились выше рубежей 3130 и 1300 пунктов соответственно. Продолжился рост АДР Ozon (+7,5%) на фоне повышенного спроса инвесторов после прошедшего IPO, подорожали бумаги "ЛУКОЙЛа" (+5,1%). В аутсайдерах оказались акции АФК "Система" (-5%), где игроки фиксировали прибыль после ралли.

Оптимизм инвесторов на внешних рынках локально охладили новости из Китая, где уже три госкомпании пропустили платежи по бондам, а также статистика из США - рост числа новых заявок на пособие по безработице за неделю превысил ожидания, вторая оценка роста ВВП США за III квартал оставлена на уровне 33,1% при прогнозах повышения до 33,2%.

В четверг рынок акций замедлил темпы роста на фоне выходного в США (День благодарения) и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $48 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 3140 пунктов и обновил максимум с января, индекс РТС превысил 1307 пунктов.

Лидировали GDR X5 Retail (+4,3%) на новостях компании о вероятном росте дивидендов в следующем году и известий, что ритейлер обсуждает планы IPO своих онлайн-бизнесов по доставке еды в перспективе 2-3 лет. Выросли акции "РусГидро" (+3%) на фоне отчета по МСФО за III квартал (чистая прибыль выросла в 2,4 раза в годовом выражении, до 13,6 млрд руб.) и прогнозах компании о росте дивидендов в 2021 году до уровня значительно выше 2019 года. Упали ранее перегретые акции АФК "Система" (-3,6%) и АДР Ozon (-2,6%). В Европе рынки консолидировались на фоне негативной статистики из Германии, где падение индекса потребительского климата Gfk на декабрь превысило прогнозы.

В пятницу рынок акций утром скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках, после чего отыграл большую часть потерь; индекс МосБиржи опускался в район 3120 пунктов, а завершил торги отскоком выше 3140 пунктов. Нефть Brent опускалась утром в район $47,3 за баррель, но к вечеру отскочила обратно к $48 за баррель.

Лучше рынка выглядели акции "Мосбиржи" (+3,9%), "АЛРОСА" (+3,4%). Подросли депозитарные расписки Headhunter (+0,2%), Ozon (+1,7%) и Globaltrans (+1,9%) на новостях об их включении в базу расчета индексов МосБиржи и РТС с 18 декабря.

По итогам недели с 23 по 27 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги банка "Санкт-Петербург" (+11,6%), "Мосбиржи" (+9,5%), "Трубной металлургической компании" (+8,7%); хуже рынка оказались бумаги АФК "Система" (-5,7%), "Селигдара" (-5,2% и -8,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-5,3%).

Динамику рынка акций РФ в начале декабря будут определять новости вокруг вакцины от Covid-19, макростатистика и итоги конференции стран ОПЕК+, которые должны прояснить планы участников сделки на 2021 год. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 1250-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 ноября 2020 года 19:55
Рубль вечером продолжает дешеветь из-за предложения Навального ввести "денежные санкции" против российских олигархов и на ожиданиях ОПЕК+
Москва. 27 ноября. Доллар и евро продолжают заметно дорожать на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, в частности, отыгрывая расширение в информационном пространстве темы санкций после предложения оппозиционного политика Алексея Навального ввести "денежные санкции" против российских олигархов, сделанного им в ходе выступления в Европейском парламенте, а также на ожиданиях встречи ОПЕК+.    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 19:21
Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу МосБиржи во главе с бумагами биржи и АЛРОСА
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ в пятницу завершил торги на мажорной ноте на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и отскочившей вверх нефти после локальной коррекции; индекс МосБиржи обновил максимум с января, при этом лидерами роста выступили акции "Мосбиржи", "АЛРОСА" и ВТБ на новостях, упали бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) на опасениях невыплаты дивидендов за III квартал.    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 18:52
Цены на золото способны удержаться вблизи 1800 долл./унц. - ПСБ
Цены на золото способны удержаться выше уровня важной поддержки, вблизи 1800 долл./унц., но для возвращения к 1900 долл./унц. и выше необходимы новые информационные поводы, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на золото продолжают снижение, откатившись к уровням середины июля - в район...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 18:25
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФСК ЕЭС
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с целевым ориентиром 0,23 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. ""ФСК ЕЭС" отчиталась по скорректированной прибыли по МСФО за 9 мес. 2020 года несколько лучше наших ожиданий, - отмечает аналитик "Финама"...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 17:57
ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alaska Air Group не дороже $48 с целью $61
алитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Alaska Air Group не дороже $48 с целью $61 и стоп-лоссом $48 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Появление эффективных вакцин...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 17:08
Акции AbbVie - привлекательная ставка на рост дивидендов - Sberbank CIB
одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения повышения дивидендов, считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в комментарии инвестбанка, после выделения из состава Abbott Laboratories в 2013 году компания непрерывно повышала выплаты акционерам, и в настоящее время годовая...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 16:35
GDR Ros Agro более перспективны для покупки, чем акции Черкизово - BCS Express
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово". Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:50
Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро
Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине.    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:33
Акции АЛРОСА обладают потенциалом роста к годовым максимумам - "Велес Капитал"
Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:07
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов- "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:01
Индекс S&P500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации - "Фридом Финанс"
Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций РусГидро может превысить 9% в 2021-2022гг - Sberbank CIB
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 13:12
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., -...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.