Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд на новостях о вакцинах от COVID-19

Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд вместе с мировыми площадками и нефтью, подогретыми новостями о высокой эффективности разрабатываемых в США и Европе вакцин от коронавируса COVID-19, что вызвало дальнейший приток средств инвесторов в рисковые активы. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум с января, локально поднимаясь к рубежу 3150 пунктов, индекс РТС поднялся к уровням августа на фоне продолжающегося притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по 25 ноября составил $160 млн против притока на уровне $200 млн неделей ранее (крупнейшие трехнедельные притоки с января). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $40 млн (третья неделю притоков) по сравнению с чистым притоком $130 млн на предыдущей неделе.

В период с 23 по 27 ноября индекс МосБиржи вырос на 3% и составил 3142,68 пункта, индекс РТС прибавил 3,2% и достиг 1302,43 пункта на фоне снижения доллара до 76,02 руб./$1 (-0,18 рубля) и выросшей январской нефти Brent в район $48 за баррель (+6,1%).

Рынок акций РФ начал неделю с распродаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшего общемирового роста, подогретого ранее ожиданиями вакцинации от COVID-19; локомотивом отката выступили акции золотодобывающих компаний, отбросившие индексы МосБиржи и РТС в "минус", хотя еще утром индикаторы обновляли локальные максимумы. Индекс МосБиржи просел ниже 3050 пунктов (утром индекс превышал 3094 пункта - пик с февраля), индекс РТС опустился в район 1257 пунктов. Продолжился рост бумаг "Селигдара" (+1,1% и +3,7% "префы") в преддверии отсечки в конце ноября реестра под дивиденды за 9 месяцев (2,55 рубля на "обычку" и 2,25 руб. на "преф").

Нефть Brent в понедельник поднялась в район $46 за баррель на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса, а также ослаблению опасений в отношении политического кризиса в США (президент Трамп разблокировал процесс передачи полномочий новому президенту Джо Байдену). Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3100 пунктов, обновив пик с февраля, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" (+4,7%) и выстрелившие на первых биржевых торгах АДР акции Ozon (+24,1%) к цене прошедшего IPO (было размещено 33 млн ADS по цене $30 за бумагу).

Выросли акции "ЛУКОЙЛа" (+2,9%) на фоне отчета за III квартал по МСФО (чистая прибыль НК составила 50,4 млрд руб., превысив прогнозы). Просели вслед за золотом перегретые бумаги ПАО "Полюс" (-0,7%) после утреннего роста более чем на 5% на новостях о запуске программы выкупа около 1% акций по цене $210-240 за акцию или $105-120 за GDS (выше рынка).

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей. Поддержку рынкам также оказали сообщения о том, что Байден планирует номинировать бывшую главу Федрезерва Джанет Йеллен на пост министра финансов. Оценка роста ВВП Германии в III квартале была повышена до 8,5% с 8,2%, тогда как изменений не ожидалось. Нефть Brent превысила $47,5 за баррель на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

В среду рынок акций продолжил подъем вслед за нефтью (Brent локально превышала $49 за баррель), подогретой статистикой о сокращении запасов в США, несмотря на наметившуюся коррекцию на фондовых площадках Европы и Штатов; индексы МосБиржи и РТС закрепились выше рубежей 3130 и 1300 пунктов соответственно. Продолжился рост АДР Ozon (+7,5%) на фоне повышенного спроса инвесторов после прошедшего IPO, подорожали бумаги "ЛУКОЙЛа" (+5,1%). В аутсайдерах оказались акции АФК "Система" (-5%), где игроки фиксировали прибыль после ралли.

Оптимизм инвесторов на внешних рынках локально охладили новости из Китая, где уже три госкомпании пропустили платежи по бондам, а также статистика из США - рост числа новых заявок на пособие по безработице за неделю превысил ожидания, вторая оценка роста ВВП США за III квартал оставлена на уровне 33,1% при прогнозах повышения до 33,2%.

В четверг рынок акций замедлил темпы роста на фоне выходного в США (День благодарения) и просевшей нефти (Brent откатилась ниже $48 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 3140 пунктов и обновил максимум с января, индекс РТС превысил 1307 пунктов.

Лидировали GDR X5 Retail (+4,3%) на новостях компании о вероятном росте дивидендов в следующем году и известий, что ритейлер обсуждает планы IPO своих онлайн-бизнесов по доставке еды в перспективе 2-3 лет. Выросли акции "РусГидро" (+3%) на фоне отчета по МСФО за III квартал (чистая прибыль выросла в 2,4 раза в годовом выражении, до 13,6 млрд руб.) и прогнозах компании о росте дивидендов в 2021 году до уровня значительно выше 2019 года. Упали ранее перегретые акции АФК "Система" (-3,6%) и АДР Ozon (-2,6%). В Европе рынки консолидировались на фоне негативной статистики из Германии, где падение индекса потребительского климата Gfk на декабрь превысило прогнозы.

В пятницу рынок акций утром скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках, после чего отыграл большую часть потерь; индекс МосБиржи опускался в район 3120 пунктов, а завершил торги отскоком выше 3140 пунктов. Нефть Brent опускалась утром в район $47,3 за баррель, но к вечеру отскочила обратно к $48 за баррель.

Лучше рынка выглядели акции "Мосбиржи" (+3,9%), "АЛРОСА" (+3,4%). Подросли депозитарные расписки Headhunter (+0,2%), Ozon (+1,7%) и Globaltrans (+1,9%) на новостях об их включении в базу расчета индексов МосБиржи и РТС с 18 декабря.

По итогам недели с 23 по 27 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги банка "Санкт-Петербург" (+11,6%), "Мосбиржи" (+9,5%), "Трубной металлургической компании" (+8,7%); хуже рынка оказались бумаги АФК "Система" (-5,7%), "Селигдара" (-5,2% и -8,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-5,3%).

Динамику рынка акций РФ в начале декабря будут определять новости вокруг вакцины от Covid-19, макростатистика и итоги конференции стран ОПЕК+, которые должны прояснить планы участников сделки на 2021 год. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 1250-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".