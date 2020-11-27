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Рубль вечером продолжает дешеветь из-за предложения Навального ввести "денежные санкции" против российских олигархов и на ожиданиях ОПЕК+

Москва. 27 ноября. Доллар и евро продолжают заметно дорожать на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, в частности, отыгрывая расширение в информационном пространстве темы санкций после предложения оппозиционного политика Алексея Навального ввести "денежные санкции" против российских олигархов, сделанного им в ходе выступления в Европейском парламенте, а также на ожиданиях встречи ОПЕК+.

Курс доллара США составил 76,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,87 руб./EUR1, подорожав на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,58 копейки - до 82,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне ухудшения информационного фона после предложения оппозиционного политика Алексея Навального ввести "денежные санкции" в против российских олигархов, сделанного им в ходе выступления в Европейском парламенте, а также перед приближающимся заседанием министров стран ОПЕК+, которое должно состояться 1 декабря и темой которого станет уровень нефтедобычи.

Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его отравление. "Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов - не только старых, но и новых", - сказал Навальный в ходе выступления в пятницу.

Он заметил, что введение санкций против руководства российских силовых структур несущественно, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Пока подобные санкции не будут направлены против олигархов, российские власти не будут относиться к ним серьезно, считает Навальный. Оппозиционер отметил, что подобные денежные санкции можно вводить и в качестве реакции на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу находится под некоторым давлением, так как участники торгов готовятся к встрече ОПЕК+, которая пройдет на следующей неделе и на которой страны участницы должны представить предложения по уровню добычи нефти в 2021 году. "Тем не менее, недавние события, такие как рост заболеваемости, угрозы масштабных локдаунов в Европе и в то же время сообщения об успешности испытания вакцины от коронавируса осложняют переговоры в ОПЕК+. Давление на рубль сегодня также оказали призывы главного российского оппозиционера Алексея Навального ввести Европейским союзом санкции против богатейших россиян. Инвесторы болезненно реагируют на такие призывы, особенно ожидая нечто похожее со стороны новой администрации США", - отмечает Наумова.

В центре внимания глобальных трейдеров остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире и разработка вакцин от COVID-19. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, сообщил агентству Bloomberg исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 МСК пятницы 60 млн 930 тыс. 94 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 431 тыс. 513 против 1 млн 420 тыс. 462 на утро четверга, выздоровели более 39 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 883 тыс. 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 112 тыс. 539) и 263 тыс. 417 летальных исходов (рост - 1 тыс. 240), излечились более 4,87 млн.

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в пятницу: Brent растет, в то время как WTI продолжает дешеветь.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начала передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Тем временем давление на нефтяные цены оказывают сохраняющиеся опасения по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе и тревоги в связи с избыточным предложением на рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу выросла на 0,61% - до $48,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,72% - до $45,38 за баррель.

"На российском рынке пара "доллар-рубль" во второй половине дня поднималась выше 76,3 руб./$1 и обновила максимум с начала недели. Однако закрепиться на указанных отметках американской валюте пока не удалось, и ближе к окончанию рабочего дня пара вновь вела борьбу за рубеж в 76 руб./$1. Помимо общего снижения аппетита к риску на развивающихся рынках, на позиции рубля оказывала давление утренняя коррекция цен на нефть. И хотя к вечеру стоимость марки Brent вернулась в плюс, котировки уходили ниже $48 за баррель, сохраняя напряженность на рынке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Волатильность на рынке нефти может быть связана с приближающимся заседанием министров стран ОПЕК+, которая должна состояться уже на следующей неделе, 1 декабря. Напомню, речь будет идти о пересмотре условий по добыче. Масла в огонь добавляет и крупнейший экспортер - Объединенные Арабские Эмираты, которые на прошлой неделе рассматривали возможность выхода из альянса. Решение, которое будет принято на заседании ОПЕК+, отразится на курсе рубля. Если ограничения на добычу продлят, это будет позитивным знаком для российской валюты. Ожидаемый прогноз на следующую неделю: 75,5-76,5 руб./$1, 90,5-91,5 руб./EUR1", - полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 40,81 копейки, до 75,8599 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,38 копейки, до 90,4629 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 39,78 копейки по отношению к среде (в четверг торги данным контрактом не проводились из-за празднования в США Дня благодарения) и составил 75,9161 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 41,37 копейки по отношению к четвергу и составил 75,9913 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 501,011 млн, из которых $743,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 757,776 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 45,68 копейки по отношению к четвергу, до 90,4873 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 58,84 копейки и составил 90,6222 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR409,609 млн, из которых EUR121,737 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR287,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 3 б.п. - до 4,63% и 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке предыдущего дня - 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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