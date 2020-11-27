Цены на золото способны удержаться вблизи 1800 долл./унц. - ПСБ

Цены на золото способны удержаться выше уровня важной поддержки, вблизи 1800 долл./унц., но для возвращения к 1900 долл./унц. и выше необходимы новые информационные поводы, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на золото продолжают снижение, откатившись к уровням середины июля - в район чуть выше 1800 долл./унц. На фоне роста аппетита к риску золото как защитный актив снизило свою привлекательность. Драгоценный металл столкнулся со снижением спроса со стороны ETF фондов. Инвесторы предпочитают перекладываться в циклические и более рискованные бумаги. Ювелирный спрос по-прежнему слаб. До конца года золото будет находиться под давлением, но среднесрочно остается привлекательным активом на фоне оживления инфляции в ответ на фискальные и монетарные стимулы". - отмечают аналитики банка Екатерина Крылова и Роман Антонов.

Также эксперты обращают внимание на неясные перспективы восстановления мировой экономики после пандемии. Цены на золото способны удержаться выше уровня важной поддержки, вблизи 1800 долл./унц., но для возвращения к 1900 долл./унц. и выше необходимы новые информационные поводы, полагают они.

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