Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро

Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 76,25 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,90 руб./EUR1, подорожав на 64,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,59 копейки - до 82,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 40,81 копейки, до 75,8599 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,38 копейки, до 90,4629 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого укрепления на старте торгов развернулся вниз и заметно дешевеет в ходе дневных торгов. По мнению экспертов, участники рынка, в частности, отреагировали на новости, что российский оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его отравление.

"Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов - не только старых, но и новых", - сказал Навальный в ходе выступления в пятницу. Он заметил, что введение санкций против руководства российских силовых структур несущественно, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Пока подобные санкции не будут направлены против олигархов, российские власти не будут относиться к ним серьезно, считает Навальный. Оппозиционер отметил, что подобные денежные санкции можно вводить и в качестве реакции на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

В центре внимания глобальных трейдеров остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире и разработка вакцин от COVID-19. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, сообщил агентству Bloomberg исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 МСК пятницы 60 млн 930 тыс. 94 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 431 тыс. 513 против 1 млн 420 тыс. 462 на утро четверга, выздоровели более 39 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 883 тыс. 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 112 тыс. 539) и 263 тыс. 417 летальных исходов (рост - 1 тыс. 240), излечились более 4,87 млн.

"В целом главным основанием для позитива на глобальных рынках по-прежнему выступают надежды на скорейшее создание вакцины и начало вакцинации населения в основных экономически развитых странах. С другой стороны, пока по факту происходит лишь ускорение темпов заболевания вирусом и введение/продление все новых и уже действующих ограничений для населения и бизнеса. Если в ближайшее время оптимизм инвесторов не будет подпитан новыми сообщениями о прогрессе в отношении вакцины, то позитив на рынках окончательно себя исчерпает и может смениться масштабной фиксацией прибыли. В этом случае доллар достаточно легко вернется на уровень 76,0-76,5 рублей. Также для рубля будет многое зависеть от того, смогут ли котировки нефти надолго закрепиться вблизи текущих уровней, достигнутых, главным образом, за последнюю неделю. В данном плане важное значение будет играть в том числе заседание ОПЕК+, намеченное на 1 декабря", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в пятницу: Brent перешла к росту, в то время как WTI продолжает дешеветь.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начала передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Тем временем давление на нефтяные цены оказывают сохраняющиеся опасения по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе и тревоги в связи с избыточным предложением на рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу выросла на 1,19% - до $48,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет уменьшилась на 0,55% - до $45,46 за баррель.

"Волатильность на рынке нефти может быть связана с приближающимся заседанием министров стран ОПЕК+, которая должна состояться уже на следующей неделе, 1 декабря. Напомню, речь будет идти о пересмотре условий по добыче. Масла в огонь добавляет и крупнейший экспортер - Объединенные Арабские Эмираты, которые на прошлой неделе рассматривали возможность выхода из альянса. Решение, которое будет принято на заседании ОПЕК+, отразится на курсе рубля. Если ограничения на добычу продлят, это будет позитивным знаком для российской валюты. Ожидаемый прогноз на следующую неделю: 75,5-76,5 руб./$1, 90,5-91,5 руб./EUR1", - полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличились на 3 б.п. - до 4,63% и 4,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке предыдущего дня - 4,88% годовых.