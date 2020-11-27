.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов - "Алго Капитал"
.
27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. При этом индекс Мосбиржи стабилизировался около верхней границы своего краткосрочного диапазона, вблизи отметки 3130 пунктов. Скорее всего, предполагает эксперт, он уже завершил свое основное внутридневное движение, но исключать выхода в плюс тоже нельзя. При этом эксперт инвесткомпании обращает внимание, что индексы в пятницу пока не сумели обновить свои новые среднесрочные максимумы. Этому препятствует их сохраняющаяся перекупленность и близость важных сопротивлений. "С учетом указанных факторов последний торговый день недели не выглядит подходящим временем для уверенной игры на повышение стоимости акций российских компаний", - отмечает Манжос. "Среди "голубых фишек" опережающим приростом выделились акции АК "АЛРОСА" (+3,66%). Очевидно, спрос на эти бумаги связан с тем фактом, что до недавних пор они не выглядели перекупленными и сохраняли потенциал для существенного среднесрочного роста. Однако по мере приближения к уровню 100 руб. этот потенциал сокращается, - указывает эксперт "Алго Капитала". - Ухудшение состояния мирового алмазного рынка наметилось еще до неожиданной глобальной вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому было бы вполне логично ожидать, что положение дел в указанной отрасли начнет улучшаться раньше, чем в других отраслях экономики. На это явно указывает существенное увеличение объема продаж эмитента в период с августа по октябрь после сильно спада с апреля по июль". Кроме того, отмечает Манжос, в качестве страховки у "АЛРОСА" остается возможность поставки крупного объема алмазов в Гохран РФ. "Однако ее представители недавно сообщили, что до конца текущего года в этом нет необходимости. Это стоит трактовать как весьма позитивный косвенный симптом", - полагает эксперт. Заметно слабее рынка торгуются акции "ЛУКОЙЛа" (минус 1,09%) и "Роснефти" (минус 1,15%). "С начала ноября они сильно подорожали вместе с нефтяными котировками. Теперь же пришло время для фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах. Вместе с тем открытие коротких позиций в них все же связано с повышенным риском. У обоих эмитентов имеются действующие программы выкупа собственных акций с рынка. Более того, компания "Роснефть" активно реализует эту программу в последние месяцы", - пишет Манжос. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
27 ноября 2020 года 16:35
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово". Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:50
Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине. читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:33
Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:07
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:01
Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:12
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., -... читать дальше
.27 ноября 2020 года 12:40
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:45
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу приступил к коррекционному снижению из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках и просадки нефти; индекс ММВБ опустился ниже 3120 пунктов, при этом акции "РусГидро" обновили максимум с июня на ожиданиях роста дивидендов в 2021 году. читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) казахстанского АТФ-банка на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство. Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне "ссс". "РДЭ и уровень поддержки... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:33
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", повысив целевой ориентир до 43,5 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Котировки "РусАла" существенно обогнали российский рынок, однако отстали от других майнинговых компаний, - отмечает аналитик... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:17
Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка. События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на... читать дальше
.27 ноября 2020 года 10:59
Рубль в пятницу на фоне сдержанной рыночной активности, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Основные ЕМ валюты в четверг показали смешанную динамику, и рубль оказался в той части списка, где изменения... читать дальше
.27 ноября 2020 года 10:26
Рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков
Москва. 27 ноября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях низкой активности торгов из-за праздничных дней в США и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.