Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. При этом индекс Мосбиржи стабилизировался около верхней границы своего краткосрочного диапазона, вблизи отметки 3130 пунктов. Скорее всего, предполагает эксперт, он уже завершил свое основное внутридневное движение, но исключать выхода в плюс тоже нельзя.

При этом эксперт инвесткомпании обращает внимание, что индексы в пятницу пока не сумели обновить свои новые среднесрочные максимумы. Этому препятствует их сохраняющаяся перекупленность и близость важных сопротивлений. "С учетом указанных факторов последний торговый день недели не выглядит подходящим временем для уверенной игры на повышение стоимости акций российских компаний", - отмечает Манжос.

"Среди "голубых фишек" опережающим приростом выделились акции АК "АЛРОСА" (+3,66%). Очевидно, спрос на эти бумаги связан с тем фактом, что до недавних пор они не выглядели перекупленными и сохраняли потенциал для существенного среднесрочного роста. Однако по мере приближения к уровню 100 руб. этот потенциал сокращается, - указывает эксперт "Алго Капитала". - Ухудшение состояния мирового алмазного рынка наметилось еще до неожиданной глобальной вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому было бы вполне логично ожидать, что положение дел в указанной отрасли начнет улучшаться раньше, чем в других отраслях экономики. На это явно указывает существенное увеличение объема продаж эмитента в период с августа по октябрь после сильно спада с апреля по июль".

Кроме того, отмечает Манжос, в качестве страховки у "АЛРОСА" остается возможность поставки крупного объема алмазов в Гохран РФ. "Однако ее представители недавно сообщили, что до конца текущего года в этом нет необходимости. Это стоит трактовать как весьма позитивный косвенный симптом", - полагает эксперт.

Заметно слабее рынка торгуются акции "ЛУКОЙЛа" (минус 1,09%) и "Роснефти" (минус 1,15%). "С начала ноября они сильно подорожали вместе с нефтяными котировками. Теперь же пришло время для фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах. Вместе с тем открытие коротких позиций в них все же связано с повышенным риском. У обоих эмитентов имеются действующие программы выкупа собственных акций с рынка. Более того, компания "Роснефть" активно реализует эту программу в последние месяцы", - пишет Манжос.

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