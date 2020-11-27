.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита"
.
27 ноября 2020 года 12:40
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита"
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению экспертов "Финама", успех компании приносит регулярное усовершенствование бизнес-процессов для создания иного восприятия "Магнита" как магазина с лучшим соотношением цены и качества. Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, "Магнит" обладает множеством ключевых преимуществ, включая самый широкий географический охват и разветвленную логистическую сеть в стране. Так, сеть "Магнит" включает в себя более 21 тыс. магазинов в 3 800 населенных пунктах, 38 распределительных центров, около 4 800 грузовиков, уникальную систему прямого импорта и собственное производство. Сегодня компания владеет 11 пищевыми и четырьмя агропромышленными производствами, которые поставляют на полки сети порядка 2000 наименований товаров. По заявлениям самой компании, финансовая позиция на сегодняшний день находится на уровне, который позволяет смотреть с совершенно другим градусом уверенности на ближайшие периоды, при этом уровень стоимости долга находится на исторически минимальном значении. Чистые финансовые расходы в третьем квартале 2020 года сократились на 11,4% год к году (или 23 б. п. как процент от продаж), до 3,4 млрд руб., благодаря снижению стоимости долга. В то же время стоимость долга сократилась до 6,17% (156 б. п. год к году, или 13 б. п. квартал к кварталу), что также привело к дальнейшему улучшению структуры долга: доля долгосрочных заимствований выросла до 98%, а срок погашения увеличился с 21 до 23 мес. Соотношение "Чистый долг / EBITDA" на конец третьего квартала составило, по заявлениям компании, 1,8, ожидается его дальнейшее снижение к концу года. По нашим оценкам, данный показатель на конец 2020 г. может составить порядка 1,47. Малых также отмечает, что в условиях коронакризиса у сети "Магнит" появилась дополнительная возможность увеличить свою рыночную долю за счет ухода с рынка мелких неконкурентоспособных компаний. В октябре, и в ноябре рыночная доля "Магнита" продолжает расти, улучшаются показатели по совокупным продажам, по продажам на квадратный метр (плотность продаж) и по сопоставимым продажам. При этом в компании отмечают, что основной целью в настоящее время является не расширение торговых площадей, а увеличение доли на рынке за счет увеличения плотности продаж. ""Магнит" в ближайшие годы намерен и далее стремиться к увеличению плотности продаж в магазинах всех форматов, расширять программу реновации существующих магазинов, что позволяет привлечь большее количество клиентов, а также проводить неорганическое развитие путем приобретения площадей мелких и средних сетевых ретейлеров, которые покидают рынок", - пишет аналитик "Финама". Об успешной деятельности компании, по мнению Малых, свидетельствует и ее дивидендная политика. В 2017 г. размер совокупных дивидендов составил 251,01 руб. на обыкновенную акцию, в 2018 г. - 304,16 руб. на бумагу, а в 2019 г. - 304,19 руб. на акцию (что соответствует 8,9% дивидендной доходности). Обычно дивиденды выплачиваются двумя порциями: в январе, по итогам 9 мес., и в июне, итоговые. Такую практику компания планирует применять и далее. "Заметим, что на днях совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2020 г. в размере 245,31 руб. на акцию (или же почти 25 млрд руб.). Совокупный дивиденд за 2020 г., по нашим оценкам, составит 395 руб. на бумагу, что на 30% выше, чем в 2019 г., и предлагает инвесторам доходность в размере 8% к текущим котировкам", - указывает Малых. Как отмечает эксперт, с с начала августа бумаги компании подорожали на 7,8%, а за последние полгода принесли инвесторам доходность в размере 35,7%, и аналитики "Финама" считают, что на этом потенциал роста акций сети "Магнит" не исчерпан. Об этом свидетельствует и успешное развитие бизнеса, и сильные финансовые результаты, о которых поговорим далее, и недооцененность компании по отношению к сектору в целом. "Несмотря на нестабильность макроэкономической ситуации, "Магниту" в 3 квартале удалось зафиксировать финансовые результаты, превзошедшие ожидания самой компании, - подчеркивает Малых. - По заявлениям генерального директора компании, значительные темпы роста сопоставимых продаж наблюдаются и в октябре, что будет способствовать хорошим результатам в четвертом квартале. Высоких темпов роста сопоставимых продаж удалось достичь благодаря постоянным качественным улучшениям в магазинах, при этом, невзирая на снижение прямого положительного влияния пандемии на выручку при сохранении расходов, связанных с COVID, продажи компании растут, а рентабельность продолжает набирать обороты, демонстрируя наибольший рост год к году за три квартала текущего года". Что касается прогнозов компании, то она ожидает более быстрых темпов открытия и обновления магазинов в следующих отчетных периодах. При этом прогнозы по объему капитальных затрат на текущий год пересмотрены с 45-50 млрд руб. до 35-40 млрд руб. на фоне снижения инвестиций в развитие и редизайн, а также экономической выгоды от более эффективной реализации проектов и переноса сроков на 2021 г. "Магнит" является одним из крупнейших продуктовых ретейлеров в России, компания осуществляет свою деятельность более чем в 3 800 населенных пунктах, а ее магазины ежедневно посещают почти 12 млн человек, при этом "Магнит" осуществляет и собственное производство продуктов. Компания работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины "у дома", супермаркеты, аптеки и магазины формата дрогери. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
27 ноября 2020 года 16:35
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово". Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста... читать дальше
.27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:50
Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине. читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:33
Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:07
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:01
Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:12
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., -... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:45
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу приступил к коррекционному снижению из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках и просадки нефти; индекс ММВБ опустился ниже 3120 пунктов, при этом акции "РусГидро" обновили максимум с июня на ожиданиях роста дивидендов в 2021 году. читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) казахстанского АТФ-банка на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство. Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне "ссс". "РДЭ и уровень поддержки... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:33
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", повысив целевой ориентир до 43,5 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Котировки "РусАла" существенно обогнали российский рынок, однако отстали от других майнинговых компаний, - отмечает аналитик... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:17
Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка. События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на... читать дальше
.27 ноября 2020 года 10:59
Рубль в пятницу на фоне сдержанной рыночной активности, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Основные ЕМ валюты в четверг показали смешанную динамику, и рубль оказался в той части списка, где изменения... читать дальше
.27 ноября 2020 года 10:26
Рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков
Москва. 27 ноября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях низкой активности торгов из-за праздничных дней в США и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.