"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита"

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании.

По мнению экспертов "Финама", успех компании приносит регулярное усовершенствование бизнес-процессов для создания иного восприятия "Магнита" как магазина с лучшим соотношением цены и качества.

Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, "Магнит" обладает множеством ключевых преимуществ, включая самый широкий географический охват и разветвленную логистическую сеть в стране. Так, сеть "Магнит" включает в себя более 21 тыс. магазинов в 3 800 населенных пунктах, 38 распределительных центров, около 4 800 грузовиков, уникальную систему прямого импорта и собственное производство. Сегодня компания владеет 11 пищевыми и четырьмя агропромышленными производствами, которые поставляют на полки сети порядка 2000 наименований товаров.

По заявлениям самой компании, финансовая позиция на сегодняшний день находится на уровне, который позволяет смотреть с совершенно другим градусом уверенности на ближайшие периоды, при этом уровень стоимости долга находится на исторически минимальном значении. Чистые финансовые расходы в третьем квартале 2020 года сократились на 11,4% год к году (или 23 б. п. как процент от продаж), до 3,4 млрд руб., благодаря снижению стоимости долга. В то же время стоимость долга сократилась до 6,17% (156 б. п. год к году, или 13 б. п. квартал к кварталу), что также привело к дальнейшему улучшению структуры долга: доля долгосрочных заимствований выросла до 98%, а срок погашения увеличился с 21 до 23 мес. Соотношение "Чистый долг / EBITDA" на конец третьего квартала составило, по заявлениям компании, 1,8, ожидается его дальнейшее снижение к концу года. По нашим оценкам, данный показатель на конец 2020 г. может составить порядка 1,47.

Малых также отмечает, что в условиях коронакризиса у сети "Магнит" появилась дополнительная возможность увеличить свою рыночную долю за счет ухода с рынка мелких неконкурентоспособных компаний. В октябре, и в ноябре рыночная доля "Магнита" продолжает расти, улучшаются показатели по совокупным продажам, по продажам на квадратный метр (плотность продаж) и по сопоставимым продажам. При этом в компании отмечают, что основной целью в настоящее время является не расширение торговых площадей, а увеличение доли на рынке за счет увеличения плотности продаж.

""Магнит" в ближайшие годы намерен и далее стремиться к увеличению плотности продаж в магазинах всех форматов, расширять программу реновации существующих магазинов, что позволяет привлечь большее количество клиентов, а также проводить неорганическое развитие путем приобретения площадей мелких и средних сетевых ретейлеров, которые покидают рынок", - пишет аналитик "Финама".

Об успешной деятельности компании, по мнению Малых, свидетельствует и ее дивидендная политика. В

2017 г. размер совокупных дивидендов составил 251,01 руб. на обыкновенную акцию, в 2018 г. - 304,16 руб. на бумагу, а в 2019 г. - 304,19 руб. на акцию (что соответствует 8,9% дивидендной доходности). Обычно дивиденды выплачиваются двумя порциями: в январе, по итогам 9 мес., и в июне, итоговые. Такую практику компания планирует применять и далее.

"Заметим, что на днях совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2020 г. в размере 245,31 руб. на акцию (или же почти 25 млрд руб.). Совокупный дивиденд за 2020 г., по нашим оценкам, составит 395 руб. на бумагу, что на 30% выше, чем в 2019 г., и предлагает инвесторам доходность в размере 8% к текущим котировкам", - указывает Малых.

Как отмечает эксперт, с с начала августа бумаги компании подорожали на 7,8%, а за последние полгода принесли инвесторам доходность в размере 35,7%, и аналитики "Финама" считают, что на этом потенциал роста акций сети "Магнит" не исчерпан. Об этом свидетельствует и успешное развитие бизнеса, и сильные финансовые результаты, о которых поговорим далее, и недооцененность компании по отношению к сектору в целом.

"Несмотря на нестабильность макроэкономической ситуации, "Магниту" в 3 квартале удалось зафиксировать финансовые результаты, превзошедшие ожидания самой компании, - подчеркивает Малых. - По заявлениям генерального директора компании, значительные темпы роста сопоставимых продаж наблюдаются и в октябре, что будет способствовать хорошим результатам в четвертом квартале. Высоких темпов роста сопоставимых продаж удалось достичь благодаря постоянным качественным улучшениям в магазинах, при этом, невзирая на снижение прямого положительного влияния пандемии на выручку при сохранении расходов, связанных с COVID, продажи компании растут, а рентабельность продолжает набирать обороты, демонстрируя наибольший рост год к году за три квартала текущего года".

Что касается прогнозов компании, то она ожидает более быстрых темпов открытия и обновления магазинов в следующих отчетных периодах. При этом прогнозы по объему капитальных затрат на текущий год пересмотрены с 45-50 млрд руб. до 35-40 млрд руб. на фоне снижения инвестиций в развитие и редизайн, а также экономической выгоды от более эффективной реализации проектов и переноса сроков на 2021 г.

"Магнит" является одним из крупнейших продуктовых ретейлеров в России, компания осуществляет свою деятельность более чем в 3 800 населенных пунктах, а ее магазины ежедневно посещают почти 12 млн человек, при этом "Магнит" осуществляет и собственное производство продуктов. Компания работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины "у дома", супермаркеты, аптеки и магазины формата дрогери.

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