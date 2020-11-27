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27 ноября 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром корректируется вниз вслед за нефтью, растет РусГидро на дивидендных новостях

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу приступил к коррекционному снижению из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках и просадки нефти; индекс ММВБ опустился ниже 3120 пунктов, при этом акции "РусГидро" обновили максимум с июня на ожиданиях роста дивидендов в 2021 году.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3115,62 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1292,53 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 75,93 рубля (+0,22 рубля), золото - $1808,3 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+2,8%, до 0,794 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Московской биржи" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

ПАО "РусГидро" планирует с 2021 года увеличить дивиденды в среднесрочной перспективе до уровня не менее 25 млрд руб. в год, сообщил накануне "Интерфаксу" представитель компании. Ранее в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления "РусГидро" Андрей Казаченков заявил, что компания ожидает рост дивидендов в 2021 году до уровня значительно выше 2019 года.

"Мосбиржа" сообщила в пятницу, что депозитарные расписки Headhunter (MOEX: HHRU), Ozon (MOEX: OZON) и Globaltrans (MOEX: GLTR) с 18 декабря войдут в состав базы расчета индексов МосБиржи и индекса РТС. Лист ожидания на включение в основные индексы будет представлен обыкновенными акциями ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), а лист ожидания на исключение - обыкновенными акциями "Юнипро" (MOEX: UPRO).

На этих новостях подросли ГДР Globaltrans (+2,1%), АДР Ozon (+0,1%) и АДР HeadHunter (+0,6%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть может оказаться под давлением фиксации прибыли после четырех недель роста, хотя к позитивным факторам можно отнести рост прибыли в промышленности Китая, что указывает на восстановление экономики КНР. Торговые споры Китая и Австралии скорее играют в пользу российских экспортеров.

Главный аналитик компании "Алор брокер "Алексей Антонов полагает, что перегретая "нефтянка" оказывает давление на российские индексы, запал покупателей явно начал иссякать.

Потенциал снижения у нефти есть - первой целью для Brent выступает $45 за баррель. Впрочем, не исключено, что в преддверии саммита ОПЕК+ будет несколько заявлений в поддержку нефти, но особо рассчитывать на это не стоит. Скорее всего, если нефтяные министры картеля примут ожидаемое решение продлить текущие квоты добычи на начало следующего года, то вероятна сильная коррекция в нефти "по факту события". Поэтому покупать акции нефтегазового сектора сейчас опасно, более перспективным является открытие по ним "коротких" позиций. При этом обязательны и короткие "стопы", так как российский рынок акций в целом пытается сформировать новый восходящий тренд.

Кроме того, небольшую поддержку нефти будет оказывать ситуация на мировом валютном рынке, где пара евро-доллар показывает очень серьезное желание закрепиться выше $1,19. Если это получится, то следующей целью станет отметка около $1,22, достижению которой будет препятствовать Европейский ЦБ увеличением объема выкупа госбумаг.

Настораживает снижение акций Сбербанка, которые являются лучшим индикатором притока иностранного капитала на российский рынок акций. Основная задача российского рынка в пятницу - удержать отметку 3100 пунктов по индексу МосБиржи, создав технические перспективы для продолжения роста на следующей неделе, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также констатирует, что к концу недели оптимистичные настроения участников фондовых рынков несколько ослабли. Помимо слабой торговой активности в связи с выходным днем в США, инвесторы находятся в поисках новых новостных поводов для роста. Позитив на фоне сообщений о прорыве в разработке вакцины от Covid-19 уже заложен в ценах активов. Более того у некоторых экспертов появились сомнения насчет эффективности вакцины от AstraZeneca. Необходимость проведения дополнительных исследований способна затянуть выход препарата на рынок. Осторожно инвесторы продолжают смотреть и на перспективы восстановления мировой экономики. В этом плане азиатские страны выглядят несколько лучше западных рынков, в основном за счет Китая.

В целом ключевые мировые индексы продолжают находиться вблизи максимумов и показывают лучший месяц по темпам роста. Дальнейшую динамику рынков в оставшейся части года может определить заседание ФРС 16 декабря. Пока же нейтральный сантимент будет сохраняться на фоне роста числа заболеваемости коронавирусом в Европе и США.

В пятницу стартует сезон рождественских распродаж, результаты которого могут оказать влияние на настроения инвесторов. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи на ближайшие торговые сессии остается область 3100-3150 пунктов, полагает Р.Антонов.

В США биржи в четверг не работали в связи с празднованием в стране Дня благодарения, в Европе индексы снизились - инвесторы взяли паузу после недавнего ралли на мировых рынках.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), минусует Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 0,1-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней ($97,79 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В сентябре она повысилась на 10,1%. В январе-октябре показатель вырос на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом по итогам трех кварталов было зафиксировано снижение прибыли.

Нефть утром в пятницу дешевеет после обновления накануне максимумов с марта; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $47,4 за баррель (-0,8% и -1,7% в четверг), январская цена WTI - $44,61 за баррель (-2,4% к уровню среды).

Нефтяной рынок может показать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Заседание министров стран ОПЕК+ намечено на 1 декабря, рынок ожидает продления текущих ограничений добычи нефти на 1-й квартал 2021 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката из-за отсечки на бирже дивидендов выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-6% и -6,1% "префы"), также просели акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-3,8% и -6,7% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+11,1% и +7,7% "префы"), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,74 млрд рублей (из них 1,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,82 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,67 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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