Рубль может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на следующей неделе - Росбанк

Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка.

События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на рубль (с оговоркой на действующее бюджетное правило), так как на 1 декабря запланирована встреча ОПЕК+ и анонс планов на 2021 год.

"То ралли, которое мы наблюдали последние две недели было подпитано консенсусом переноса очередного этапа восстановления добычи минимум на 3 месяца (то есть не с января, а с апреля 2021 года), что в той или ной форме подкреплялось неформальными сигналами от ОПЕК+. Альтернативные сценарии - отказ от отсрочки и отсрочка на 6 месяцев - также обсуждались, однако пока не получили явной поддержки, - пишут эксперты Росбанка. - Иными словами, есть все поводы полагать, что базовый сценарий с 3-х месячной отсрочкой уже заложен в цены, и его принятие может усилить поводы для технической коррекции сырьевых котировок, придавая стимулы для возврата пар USD/RUB и EUR/RUB к отметкам 76,5 и 91,5 соответственно".

Также аналитики напоминают, что предстоит выплата налога на прибыль (понедельник, 30 ноября).

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