Рубль в пятницу, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в пятницу на фоне сдержанной рыночной активности, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Основные ЕМ валюты в четверг показали смешанную динамику, и рубль оказался в той части списка, где изменения были "в минус" (-0,2%), - напоминает Полевой. - Утренние попытки пойти в направлении 75 руб./$1 были вновь остановлены локальными покупками валюты, хотя объемы торгов и упали из-за выходного в США. Растущий оптимизм иностранных инвесторов (судя по стратегиям глобальных игроков на 2021г.) относительно рубля пока в полной мере отечественными инвесторами, видимо, не разделяется, а у многих российских участников рубль пока стабильно вызывает отторжение. Да, если потоки пойдут в рубль, то "толпа" развернется в одну сторону, но пока этого нет".

Сохранение стабильного курса рубля способствует снижению ожидаемой волатильности, что является плюсом для его будущих перспектив, полагает эксперт "ЛОКО-Инвест".

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