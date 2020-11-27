Рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 27 ноября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях низкой активности торгов из-за праздничных дней в США и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57-75,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,65 руб./$1 (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,24 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,07 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов после снижения накануне и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В центре внимания трейдеров остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире и разработка вакцин от COVID-19.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, сообщил агентству Bloomberg исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 МСК пятницы 60 млн 930 тыс. 94 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 431 тыс. 513 против 1 млн 420 тыс. 462 на утро четверга, выздоровели более 39 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 883 тыс. 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 112 тыс. 539) и 263 тыс. 417 летальных исходов (рост - 1 тыс. 240), излечились более 4,87 млн.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в пятницу снизилась на 0,01% - до $47,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,68% - до $44,94 за баррель. Основные торги на NYMEX в четверг не проводились в связи с Днем благодарения.

Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.