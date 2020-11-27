.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП
В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП, что на 3,7 п.п. больше, чем запланировано проектом бюджета. Такая информация содержится в программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", разработанной...
 
ФТС - на борьбу с выводом капитала за рубеж
Сотрудники российской таможни могут получить право проводить дознание по преступлениям, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который...
 
Онлайн-мошенники активизируются в жилищной сфере
Онлайн-мошенники в РФ все активнее осваивают жилищную сферу. Под видом арендодателей мошенники атакуют пользователей досок объявлений "Авито" и "Юла": перенаправляют их на фейковые сайты аренды квартир, похожие на ЦИАН, где уговаривают перевести...
 
27 ноября 2020 года 10:26

Рубль слегка подрастает к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 27 ноября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях низкой активности торгов из-за праздничных дней в США и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,57-75,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,65 руб./$1 (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,24 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,07 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов после снижения накануне и в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В центре внимания трейдеров остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире и разработка вакцин от COVID-19.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, сообщил агентству Bloomberg исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 МСК пятницы 60 млн 930 тыс. 94 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 431 тыс. 513 против 1 млн 420 тыс. 462 на утро четверга, выздоровели более 39 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 883 тыс. 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 112 тыс. 539) и 263 тыс. 417 летальных исходов (рост - 1 тыс. 240), излечились более 4,87 млн.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в пятницу снизилась на 0,01% - до $47,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,68% - до $44,94 за баррель. Основные торги на NYMEX в четверг не проводились в связи с Днем благодарения.

Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 ноября 2020 года 16:35
GDR Ros Agro более перспективны для покупки, чем акции Черкизово - BCS Express
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово". Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:50
Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро
Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине.    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:33
Акции АЛРОСА обладают потенциалом роста к годовым максимумам - "Велес Капитал"
Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:07
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов- "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 15:01
Индекс S&P500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации - "Фридом Финанс"
Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций РусГидро может превысить 9% в 2021-2022гг - Sberbank CIB
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 13:12
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., -...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 12:40
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита"
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 11:45
Рынок акций РФ утром корректируется вниз вслед за нефтью, растет РусГидро на дивидендных новостях
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу приступил к коррекционному снижению из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках и просадки нефти; индекс ММВБ опустился ниже 3120 пунктов, при этом акции "РусГидро" обновили максимум с июня на ожиданиях роста дивидендов в 2021 году.    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 11:34
Fitch подтвердило рейтинг казахстанского АТФ-банка на уровне "B-", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) казахстанского АТФ-банка на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство. Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне "ссс". "РДЭ и уровень поддержки...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 11:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусАла"
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", повысив целевой ориентир до 43,5 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Котировки "РусАла" существенно обогнали российский рынок, однако отстали от других майнинговых компаний, - отмечает аналитик...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 11:17
Рубль может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на следующей неделе - Росбанк
Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка. События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на...    читать дальше
.
27 ноября 2020 года 10:59
Рубль в пятницу, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в пятницу на фоне сдержанной рыночной активности, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Основные ЕМ валюты в четверг показали смешанную динамику, и рубль оказался в той части списка, где изменения...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.