Рубль, вероятно, останется около 75,7 руб./$1 на торгах в пятницу - Sberbank CIB

Рубль, вероятно, останется около отметки 75,7 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Российская валюта, видимо, удержится около 75,7 руб./$1 в пятницу, но сохраняются краткосрочные риски ее ослабления, считают эксперты Sberbank CIB. Многие готовы покупать иностранную валюту на текущих уровнях, а позитивные для рубля факторы после завершения налоговых выплат экспортерами и приостановки роста цен на нефть пока исчерпали себя, отмечают они.

Также, по мнению аналитиков Sberbank CIB, доходности рублёвых бумаг в пятницу могут вырасти на 2-3 б. п., так как возможны продажи со стороны некоторых иностранных инвесторов, в четверг не участвовавших в торгах.

Нефтяной рынок может показать в пятницу коррекцию на фоне пессимистичных данных по настроениям потребителей и деловому климату в еврозоне, предполагают в Sberbank CIB. Котировки Brent, скорее всего, удержатся в диапазоне $47,5-48,4 за баррель, однако если они пробьют нижнюю границу, возможно падение до $46,9-47,2, а если преодолеют отметку $48,4, то могут выйти в ценовой коридор $48,7-49,2.

При этом с учётом умеренно негативного внешнего фона аналитики Sberbank CIB ожидают в пятницу коррекции на российском рынке акций в преддверии выходных.

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