Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 3130-3150 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу в диапазоне 3130-3150 пунктов, перейдя затем к консолидации на смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в рамках диапазона 3130-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3110 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3180 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос.

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