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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
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27 ноября 2020 года 09:43

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-76,5 руб./$1 и 89,9-90,7 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта слабо меняется к доллару и евро на фоне пониженного объема торгов из-за празднования Дня Благодарения в США, - отмечает Тузов. - Нефтяные котировки немного снижаются на росте опасений по восстановлению спроса в мире на фоне усиления масштабов пандемии коронавируса. Повышенный спрос на сырье в Китае и Индии не смог поддержать рост котировок. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,79% и составила 47,74 долларов за баррель. Цена контрактов на нефть марки WTI на январь снизилась на 1,58% и составила 44,99 долларов за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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