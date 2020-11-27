Вероятна консолидация рубля у отметки 75,7 руб./$1 в начале торгов в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация рубля у отметки 75,7 руб./$1 в начале торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Основным фактором давления на рубль в пятницу утром выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, отступив в район $47,7 за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст рублю дополнительных ориентиров для направленного движения, отмечает эксперт ПСБ.

"Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к боковому движению пары доллар/рубль в районе 75,7 руб./$1. В дальнейшем на некотором росте активности игроков на мировых рынках давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта попытается подняться в район 76 руб./$1", - прогнозирует Зварич.

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