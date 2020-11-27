Рынок акций начнет торги в пятницу с небольшого снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого снижения, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Как говорится в комментарии компании, внешний фон складывается утром в пятницу слабо негативный: в символическом минусе находятся американские фьючерсы, продолжает наметившийся нисходящий тренд нефть. Поэтому открытие отечественного рынка акций, по мнению эксперта, пройдет в небольшом минусе, но итоги торгов будут зависеть от вектора открытия американского рынка.

Также Антонов отмечает, что у нефти есть потенциал снижения (первой целью выступает отметка $45 за баррель), поэтому покупать акции нефтегазового сектора сейчас опасно, более перспективным является открытие "шортов" по ним. "Но короткие "стопы" обязательны - российский рынок акций в целом пытается сформировать новый восходящий тренд.. Впрочем, не исключено, что в преддверии саммита ОПЕК+ мы увидим несколько заявлений в поддержку нефти, но особо рассчитывать на это не стоит. Скорее всего, если нефтяные министры картеля примут ожидаемое решение продлить нынешние квоты добычи на начало следующего года, то мы будем наблюдать более сильную коррекцию в нефти "по факту", - пишет аналитик.

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