.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально - BCS Express
.
27 ноября 2020 года 09:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи на текущем внешнем фоне может начать торговую сессию в пятницу нейтрально, говорится в комментарии BCS Express. "В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225-3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы роста в рамках восходящей волны последних недель уже начинают замедляться. При ухудшении внешнего фона допускаем временный откат в область 3040-3090 пунктов", - пишет эксперт Василий Карпунин. Торги в США в пятницу проводятся, но на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq пройдет ранее закрытие (в 21:00 МСК). Активность может быть пониженной, отмечает аналитик BCS Express. Российский рынок акций в четверг показал нейтральную динамику, констатирует Карпунин. Индекс Мосбиржи в моменте сумел переписать максимальные значения за десять месяцев, однако устойчивого восходящего движения внутри сессии не наблюдалось. Среди отдельных наиболее ликвидных фишек отмечалась разнонаправленная динамика. "После опережающего роста последних дней отстающим оказался нефтегазовый сектор. Отраслевой индекс потерял 1,1%. Это движение воспринимается в качестве обыкновенной коррекции на фоне накопленной перекупленности. Поводом послужил локальный откат фьючерсов на нефть", - указывает эксперт. Повышенный спрос в четверг вернулся в сектор электроэнергетики (+1,4%), который отставал на текущей неделе. Карпунин отмечает сохранение относительно высоких оборотов на российском рынке в четверг. "В акциях индекса Мосбиржи наторговали на 91 млрд руб., что, пожалуй, является абсолютным рекордом для сессии, в течение которой за океаном биржи не работали. В это же время отмечаем сохранение высокого притока капитала на рынок, что и позволяет нашим индексам в последние недели демонстрировать уверенную растущую динамику", - пишет он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
27 ноября 2020 года 16:35
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово". Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста... читать дальше
.27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии в пятницу демонстрируют неравномерное падение по отношению к уровням закрытия, четверга, констатирует старший риск-менеджер... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:50
Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине. читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:33
Акции "АЛРОСА" обладают потенциалом роста в ближайшие дни в район годовых максимумов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:07
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 3615-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка... читать дальше
.27 ноября 2020 года 15:01
Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро" - Райффайзенбанк
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB. "РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:12
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., -... читать дальше
.27 ноября 2020 года 12:40
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:45
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу приступил к коррекционному снижению из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках и просадки нефти; индекс ММВБ опустился ниже 3120 пунктов, при этом акции "РусГидро" обновили максимум с июня на ожиданиях роста дивидендов в 2021 году. читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) казахстанского АТФ-банка на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство. Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне "ссс". "РДЭ и уровень поддержки... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:33
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", повысив целевой ориентир до 43,5 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Котировки "РусАла" существенно обогнали российский рынок, однако отстали от других майнинговых компаний, - отмечает аналитик... читать дальше
.27 ноября 2020 года 11:17
Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка. События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на... читать дальше
.27 ноября 2020 года 10:59
Рубль в пятницу на фоне сдержанной рыночной активности, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Основные ЕМ валюты в четверг показали смешанную динамику, и рубль оказался в той части списка, где изменения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.