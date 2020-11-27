Утренние прогнозы: нейтральные изменения

В пятницу утром аналитики прогнозируют вероятное нейтральное начало фондовых торгов в России.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в рамках диапазона 3130-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3110 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3180 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается утром в пятницу слабо негативный: в символическом минусе находятся американские фьючерсы, продолжает наметившийся нисходящий тренд нефть. Поэтому открытие отечественного рынка акций пройдет в небольшом минусе, но итоги торгов будут зависеть от вектора открытия американского рынка".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая откат нефтяных котировок и скорее нейтральные настроения на мировых рынках, в конце недели ждем от индекса Мосбиржи консолидации вблизи текущих уровней. Актуальным диапазоном для индекса на ближайшие торговые сессии остается уровень 3100-3150 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи на текущем внешнем фоне может начать торговую сессию в пятницу нейтрально. В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225–3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы роста в рамках восходящей волны последних недель уже начинают замедляться. При ухудшении внешнего фона допускаем временный откат в область 3040–3090 пунктов".