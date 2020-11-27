27 ноября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральные изменения
В пятницу утром аналитики прогнозируют вероятное нейтральное начало фондовых торгов в России.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в рамках диапазона 3130-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3110 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3180 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается утром в пятницу слабо негативный: в символическом минусе находятся американские фьючерсы, продолжает наметившийся нисходящий тренд нефть. Поэтому открытие отечественного рынка акций пройдет в небольшом минусе, но итоги торгов будут зависеть от вектора открытия американского рынка".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая откат нефтяных котировок и скорее нейтральные настроения на мировых рынках, в конце недели ждем от индекса Мосбиржи консолидации вблизи текущих уровней. Актуальным диапазоном для индекса на ближайшие торговые сессии остается уровень 3100-3150 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи на текущем внешнем фоне может начать торговую сессию в пятницу нейтрально. В среднесрочной перспективе следующие технические цели по индексу Мосбиржи расположены в районе 3225–3245 пунктов, однако быстро подняться к ним будет сложно. Темпы роста в рамках восходящей волны последних недель уже начинают замедляться. При ухудшении внешнего фона допускаем временный откат в область 3040–3090 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 ноября 2020 года 16:35
Аналитики BCS Express провели сравнение динамики и перспектив российских агрохолдингов Ros Agro и ПАО "Группа Черкизово".
Как говорится в аналитическом материале, GDR Ros Agro в настоящее время более перспективны для добавления в инвестиционный портфель. У компании есть потенциал для роста... читать дальше
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27 ноября 2020 года 16:02
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в пятницу в диапазоне 3120-3145 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".
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27 ноября 2020 года 15:50
Москва. 27 ноября. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов развернулись вверх и активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине. читать дальше
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"Акции "АЛРОСА" на текущей неделе вернулись к росту после коррекции и в ближайшие дни еще обладают потенциалом повышения как минимум в... читать дальше
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"Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За сессию в четверг картина не изменилась. Индекс широкого рынка... читать дальше
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27 ноября 2020 года 15:01
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"Картина за минувшую сессию не изменилась. Накануне S&P 500 уверенно вышел из "треугольника", что может означать окончание коррекции. Потенциал... читать дальше
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27 ноября 2020 года 14:33
Невысокий потенциал ослабления рубля делает интересными среднесрочные рублевые бонды "РусГидро", говорится в обзоре Райффайзенбанка.
"Локальные облигации "РусГидро" неликвидны и котируются со спредом к кривой ОФЗ всего 50-70 б.п., что является низким значением в сравнении с другими выпусками 1-го... читать дальше
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27 ноября 2020 года 13:46
Дивидендная доходность акций "РусГидро" может превысить 9% в 2021-2022гг, отмечается в аналитическом материале Sberbank CIB.
"РусГидро" представила в четверг сильные результаты за 3К20. EBITDA была на уровне наших оценок, а чистая прибыль превысила их в основном за счет позитивного неденежного... читать дальше
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27 ноября 2020 года 13:12
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 75,5 - 76,5 руб./$1 и 90,5 - 91,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.
"Рубль на этой неделе укрепился до уровня 75,4 руб./долл., -... читать дальше
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27 ноября 2020 года 12:40
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций сети "Магнит" с целевым ориентиром 5 848 руб. за штуку на ближайшие 12 мес., что соответствует 18,3%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней без учета дивидендных платежей, говорится в комментарии инвесткомпании.
По мнению... читать дальше
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27 ноября 2020 года 11:45
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу приступил к коррекционному снижению из-за фиксации прибыли игроками в условиях ослабления "бычьих" настроений на внешних площадках и просадки нефти; индекс ММВБ опустился ниже 3120 пунктов, при этом акции "РусГидро" обновили максимум с июня на ожиданиях роста дивидендов в 2021 году. читать дальше
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27 ноября 2020 года 11:34
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) казахстанского АТФ-банка на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.
Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне "ссс".
"РДЭ и уровень поддержки... читать дальше
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27 ноября 2020 года 11:33
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", повысив целевой ориентир до 43,5 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Котировки "РусАла" существенно обогнали российский рынок, однако отстали от других майнинговых компаний, - отмечает аналитик... читать дальше
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27 ноября 2020 года 11:17
Рубль на следующей неделе может вернуться к отметкам 76,5 руб./$1 и 91,5 руб./EUR1 на фоне вероятной технической коррекции нефтяных котировок, сообщается в комментарии Росбанка.
События следующей недели, по мнению аналитиков банка, могут увеличить волатильность котировок нефти и усилить эффект на... читать дальше
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27 ноября 2020 года 10:59
Рубль в пятницу на фоне сдержанной рыночной активности, скорее всего, сохранит уровень 75,5-76,6 руб./$1, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.
"Основные ЕМ валюты в четверг показали смешанную динамику, и рубль оказался в той части списка, где изменения... читать дальше
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