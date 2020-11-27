Рынок рублевых корпоративных бондов в пятницу будет консолидироваться

Москва. 27 ноября. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу будет консолидироваться на фоне смешанных внешних сигналов, цены бондов не покажут единой динамики при невысокой активности торгов, полагают эксперты.

В США биржи накануне не работали в связи с празднованием в стране Дня благодарения, в Европе индексы акций снизились - инвесторы взяли паузу после недавнего ралли на мировых рынках.

В пятницу в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng топчется на месте), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%) на ожиданиях вакцины против COVID-19 на фоне роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в различных регионах мира.

Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней ($97,79 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В сентябре она повысилась на 10,1%. В январе-октябре показатель вырос на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом по итогам трех кварталов было зафиксировано снижение прибыли.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась, хотя сохраняются опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:23 МСК составила $47,8 за баррель (без изменений и -1,7% в четверг), январская цена WTI - $44,98 за баррель (-1,6% к уровню среды).

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 60,93 млн на утро пятницы по московскому времени, увеличившись за сутки на 583 124 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В число стран с 6 млн и более случаев заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 883 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - плюс 112 539) и 263 417 летальных исходов (рост на 1 240), излечились более 4,87 млн.

Тем не менее, нефтяной рынок может показать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Заседание министров стран ОПЕК+ намечено на 1 декабря, рынок ожидает продления текущих ограничений добычи нефти на 1-й квартал 2021 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг осталась на уровне предыдущего дня в районе средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,589 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,257 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 ноября вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, составив 714,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (+0,58%), "ТрансКонтейнер-ПБО-01" (MOEX: TRCN) (+0,56%) и "Банк ФК Открытие-БО-ПО6" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-17-боб" (-0,45%), "Магнит-БО-002P-01" (-0,2%) и "МТС-001P-13" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) в полном объеме разместила два выпуска 10-летних облигаций серий 003Р-01 и 003Р-02 объемом по 400 млрд рублей каждая по ставке 4,35% годовых. Ставка 2-го купона будет рассчитываться по формуле и станет равна сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона и 0,1%. Но не менее 0,01% годовых. Купоны полугодовые, объявлена оферта через один год.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций объемом 40 млрд рублей серии 001Б-06 на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ. Техразмещение предварительно запланировано на 3 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей.

Кроме того, РЖД установили ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 4,99% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Совкомбанк 2 декабря проведет сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии БО-П03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,00-6,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,14-6,24% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 8 декабря.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) 4 декабря проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,6-7,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,74-7,85% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет. Техразмещение запланировано на 11 декабря.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 4-7-го купонов облигаций серии 001P-06R на уровне 5,3% годовых. Компания разместила 20-летние бонды объемом 25 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 7,9% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением 8 декабря 2020 года.

ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 700 млн рублей в феврале 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 5-8-го купонов были установлены на уровне 11,5%, купоны квартальные. По выпуску 17 декабря предстоит исполнение оферты.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 2-й серии на общую сумму 323,380 млн рублей. Размер невыплаты по купону составил 169,540 млн рублей, погашение части номинальной стоимости не исполнено на сумму 153,840 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания разместила бонды на 2 млрд рублей в ноябре 2017 года по ставке 11% годовых. Ставка 3-го купона - 8,5% годовых. Ставка текущего купона - 7% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала, в дату выплаты 15-го купона погашаются оставшиеся 7,696% от номинала.