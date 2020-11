Нефть дешевеет, но может завершить ростом 4-ю неделю подряд

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики на ожиданиях вакцины против COVID-19 на фоне роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией в различных регионах мира.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 0,3%.

В число лидеров роста котировок входят акции занимающейся продажей недвижимости Tokyo Tatemono (+6,7%) и производителя цинка Toho Zinc (+3,9%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony повысилась на 0,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 2,6%.

Между тем бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дешевеют на 0,2%. Кроме того, снижается стоимость газовых компаний Tokyo Gas (-2,7%) и Osaks Gas (-2,6%), а также автопроизводителей Nissan Motor (-2,4%), Subaru (-2,3%) и Mazda Motor (-2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК поднялся на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%.

Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней ($97,79 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В сентябре она повысилась на 10,1%. В январе-октябре показатель вырос на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом по итогам трех кварталов было зафиксировано снижение прибыли.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дешевеют акции производителя электроники Xiaomi Corp. - на 2,4%.

Помимо этого падают котировки бумаг нефтепроизводителей CNOOC и PetroChina - на 1,9%. Цены на нефть на мировых рынках снижаются в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

При этом позитивную динамику демонстрируют бумаги банков, включая Bank of Communications Co. (+2,2%) и Industrial & Commercial Bank of China (+2,1%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. растет на 0,3%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК поднялся на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,5%. Тем не менее, он завершил "в плюсе" четвертую неделю подряд. С начала текущего месяца индикатор подскочил на 9%, в результате он может стать лучшим ноябрем в истории.

Рынок потянули вниз акции нефтепроизводителей, в том числе Beach Energy Ltd. (-3,8%), Oil Search Ltd. (-3,7%), Woodside Petroleum (-1,5%) и Santos Ltd (-2%).

Кроме того, цена бумаг крупнейшей в Австралии винодельческой компании Treasury Wine Estates Ltd. рухнула на 11,3% на новости о том, что Китай с субботы вводит импортные пошлины на австралийские вина.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,25% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.

Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса, возможной отсрочке запланированного увеличения добычи ОПЕК+ в январе и начале передачи власти избранному президенту США Джо Байдену, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК в пятницу составляет $47,71 за баррель, что на $0,09 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,81 (1,7%) - до $47,80 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,84 за баррель, что на $0,87 (1,90%) ниже уровня предыдущих торгов. Основные торги на NYMEX в четверг не проводились в связи с Днем благодарения.

"Рынок опасается того, как ситуация с пандемией разворачивается в США. Мы видим большое количество заражений, но никакие меры не принимаются", - говорит сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.

Цены также демонстрируют волатильность в преддверии заседания министров стран ОПЕК+, намеченного на 1 декабря.

"Я думаю, они продлят текущие ограничения на добычу, поскольку экономическая ситуация остается непростой, однако это будет нелегкое решение и в ходе встречи будет много споров", - отметил Леннокс.