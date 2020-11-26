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26 ноября 2020 года 19:35

Рубль вечером продолжает слабо меняться к доллару и евро на низких объемах торгов из-за выходного дня в США

Москва. 26 ноября. Доллар немного повышается, евро слабеет на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях незначительной разнонаправленной динамики в основных парах и низкой активности торгов из-за праздничного выходного дня в США.

Курс доллара США составил 75,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,04 руб./EUR1, подешевев на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,4 копейки - до 82,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает лишь слабо меняться к доллару и евро на вечерних торгах в связи с низкой активностью игроков из-за праздничного выходного дня в США, где в четверг отмечается День благодарения. Оптимизм игроков в начале нынешней недели был связан с новостями о разработке вакцин от коронавируса, однако продолжающийся рост числа заражений в мире остается поводом для беспокойства.

Кроме того, британская фармацевтическая компания AstraZeneca PLC и Оксфордский университет уже признали, что при разработке вакцины от коронавирусной инфекции допустили "производственную ошибку", что поставило под сомнение сделанные ими ранее заявления о высокой эффективности их препарата.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 МСК четверга 60 млн 346 тыс. 970 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 587 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 420 тыс. 462 против 1 млн 409 тыс. 208 по состоянию на утро среды, выздоровели более 38,6 млн.

Цены на нефть эталонных марок, накануне обновившие максимумы с марта, снижаются на торгах в четверг. Инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе в условиях продолжающегося роста числа заражений COVID-19 по всему миру, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг снизилась на 1,79% - до $47,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,58% - до $44,99 за баррель.

Основные торги на NYMEX в четверг не проводятся, поскольку в стране отмечается День благодарения.

По итогам торгов в среду оба контракта достигли максимальных отметок с 5 марта благодаря оптимизму трейдеров относительно прогресса в разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в ходе торгов в четверг российский рубль консолидировался к основным мировым валютам, несмотря на снижение цен на нефть. "Дополнительным фактором давления могло выступить некоторое ослабление валют развивающихся стран. На таком фоне лишь к окончанию основной сессии доллару удалось показать умеренный рост по отношению к национальной валюте, поднявшись на 0,2%, до 75,7 руб./$1. При этом евро не изменился относительно уровней закрытия среды, удержав позиции чуть выше 90 руб./EUR1. Отметим, что сегодняшние торги проходили на фоне низкой волатильности и пониженных объемов, что связано с выходным в США, где сегодня празднуют День благодарения. Учитывая это и то, что в пятницу в Штатах короткий торговый день, до конца недели пара "доллар-рубль" может продолжить боковое движение у текущих значений. Дополнительным фактором выступит желание игроков взять паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии первых данных по сезону рождественских распродаж, которые могут оказать существенное влияние на спрос на рисковые активы", - полагает Зварич.

"Рубль в последние дни движется в тандеме с другими валютами развивающихся стран. Нефть, выросшая в ожидании продления сделки ОПЕК+ и публикации данных о снижении запасов в США, оказала поддержку российской валюте, но в целом этот эффект уже исчерпан. В среднесрочной перспективе рост цен на нефть нивелируется операциями Минфина на валютном рынке. Также на фоне пониженной активности рубль поддерживает пик налогового периода, но мы не ждем снижения курса доллара существенно ниже 75,5 руб./$1 и считаем этот уровень привлекательным для покупки валюты", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 27 ноября на 2,09 копейки, до 75,4518 руб./$1, и поднял курс евро на 14,11 копейки, до 90,0291 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской биржи" в четверг из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга уменьшился на 2,88 копейки по отношению к среде и составил 75,5717 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 493,119 млн (объем полностью пришелся на сделки с расчетами "завтра").

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,96 копейки, до 90,0305 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 6,84 копейки и составил 90,0301 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR508,118 млн, из которых EUR232,754 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,364 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов почти не изменились в четверг, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,6% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 8 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 5 б.п. - до 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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