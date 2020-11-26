Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов во главе с ГДР Х5, упали Ozon с "Системой"

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне сохранения "бычьих" настроений, несмотря на просевшую нефть; индекс МосБиржи обновил максимум с января во главе с ГДР X5 Retail, упали ранее перегретые акции АФК "Система" и АДР Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3138,62 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался к 3150 пунктам), индекс РТС - 1307,14 пункта (+0,4%); динамика цен основных blue chips оказалась смешанной в пределах 4,3%.

Доллар подрос до 75,64 рубля (+0,08 рубля), золото - до $1807,8 за унцию (+0,1%).

Подорожали GDR X5 Retail (+4,3%) на дивидендных новостях и известий, что ритейлер обсуждает планы IPO своих онлайн-бизнесов по доставке еды (онлайн-гипермаркета "Перекресток впрок" и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток") в перспективе двух-трех лет.

Также подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы").

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в III квартале 2020 г. выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,6 млрд руб. Член правления "РусГидро" Андрей Казаченков в ходе телефонной конференции с аналитиками сообщил, что компания ожидает роста дивидендов в 2021 г. до уровня значительно выше 2019 г.

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,5%) на фоне выхода отчета по МСФО: чистая прибыль в III квартале выросла на 35,5% (до 2,8 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль увеличилась на 15% (до 6,3 млрд рублей). Результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале текущего года на 25% (до 2,5 млрд рублей), за 9 месяцев - на 10,9% (до 6,1 млрд рублей).

Подешевели акции АФК "Система" (-3,6%), АДР Ozon (-2,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг следовал за нефтью, которая утром дорожала, а затем ушла в коррекционный "минус". Начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Group Андрей Васин сообщил, что в будущем можно ждать увеличение дивидендных выплат по сравнению с планируемыми на текущий год 50 млрд рублей. В компании оптимистично смотрят не только на текущий квартал, но и на начало будущего года, хотя I квартал традиционно считается слабым для розничного сектора. Акции X5 Retail Group отреагировали ростом.

Активность на рынках в четверг снизилась. Бумаги AstraZeneca дешевеют на фоне сомнений в администрации США по поводу методов тестирования и эффективности вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Впрочем, подобные сомнения могут быть очередной игрой политическими мускулами, так как вакцина от AstraZeneca получила предзаказы почти на 3 млрд доз. Из статистики дня можно отметить падение индекса потребительского климата Германии (Gfk) на декабрь до -6,7 пункта с -3,2 пункта в ноябре. Падение оказалось более сильным, чем прогнозные -5 пунктов. Возможно, что на настроения немцев повлияли заявления властей о том, что карантинные меры могут сохраниться достаточно долгое время и никаких послаблений на Рождество не планируется.

Избранный президент США Джо Байден призвал американцев отказаться от массовых посиделок в День благодарения. Однако в США отмечается наиболее активный трафик за многие месяцы, а также повышенная загрузка аэропортов. Соответственно, опасения по поводу дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации имеют под собой основания. За две последние недели в США было выявлено 2,3 млн случаев коронавируса, но этот рекордный прирост может быть перебит в следующие две недели. Также рынок может опечалиться по поводу того, что число активных буровых установок в США растет уже четвертый месяц подряд. Более того, рост за последние 11 недель лишь раз прервался снижением, отмечает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что сдержанность инвесторов связана не только со снижением активности из-за выходного в США, но и с неоднозначной статистикой. Вторая оценка роста ВВП США в третьем квартале не принесла сюрпризов, а рост заказов на товары длительного пользования в октябре оказались выше ожиданий, однако продолжается рост заявок на пособие по безработице, что является следствием распространения коронавируса и локальных ограничений в ряде штатов. В Германии канцлер Ангела Меркель продлила частичный локдаун до 20 декабря в ответ на сохраняющиеся высокие темпы распространения заболевания в стране, причем действие мер может быть продлено и в дальнейшем, если темпы роста заболеваемости не снизятся.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков в четверг смогли перейти к росту на фоне отскока цен на золото от отметки $1800 за унцию. Бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) также пользовались спросом перед дивидендной отсечкой, а расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,5%) упали после закрытия на бирже реестра под дивиденды.

Расписки X5 Retail Group (2730 рублей) выросли после сообщения представителя компании о возможном увеличении дивидендных выплат в следующем году. Кроме того, в компании обсуждают планы IPO своих онлайн-бизнесов. Бумаги X5 Retail Group в четверг росли на повышенных объемах, что с технической точки зрения является неплохим сигналом для покупателей. Сопротивлением выступает отметка 2760 рублей (район средней полосы Боллинджера дневного графика), дальнейшей целью - область 2800-2900 руб. Пока же об однозначной смене тренда говорить преждевременно. Ключевая среднесрочная поддержка расположена у 2550 руб., полагает аналитик.

Нефть скорректировалась с недавних мартовских пиков ($49,09 за баррель Brent). Пока цена остается выше поддержки $47 за баррель, у Brent сохраняются неплохие шансы вернуться к восходящему движению и достигнуть района $50 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС в течение дня обновили максимумы с февраля (3149 пунктов) и августа (1316 пунктов) соответственно, а к закрытию торгов консолидировались. Рынок вновь пытается снять краткосрочную перекупленность боковым движением, что при отсутствии явных негативных факторов может оказаться вполне успешным. Пятница с точки зрения внешнего фона и макроэкономических данных также будет достаточно спокойным днем, что может обеспечить продолжение сдержанной фиксации прибыли. Активность на рынках, вероятно, вырастет уже на следующей неделе, с возвращением большинства американских участников. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3100-3160 пунктов, считает Кожухова.

По словам персонального брокера компании "БКС Мир инвестиций" Александра Токмина, в пятницу возможно повышение объемов торгов в бумагах Mail.ru (MOEX: MAIL) и ММК в связи с изменениями в составе индекса MSCI Russia (первые включаются, вторые - исключаются).

Без поддержки из Штатов многие инвесторы в четверг предпочли взять паузу после продолжительного подъема ранее. Основными драйверами по-прежнему выступают надежды на всеобщую вакцинацию населения, поддержку со стороны центральных банков, а также темпы заражения населения в разных странах. Ближайшими позитивными новостями о вакцинах могут стать новости о разрешении использования препаратов в экстренных ситуациях (ориентировочная дата одобрения - 10 декабря).

На нефтяном рынке инициатива перешла к продавцам. Негативными новостями для котировок нефти в конце недели могут стать данные о росте буровой активности в США, с другой стороны, котировки поддерживают ожидания восстановления экономики при одобрении использования вакцин от Covid-19, считает эксперт.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, в ноябре рублевый индекс МосБиржи показывает максимальный месячный рост с января 2015 г. - 16% против 19% почти пять лет назад. Долларовый индекс РТС растет на 21,5%. Столь резкий рост привел к тому, что основные технические индикаторы в течение ноября перешли из зоны перепроданности в зону перекупленности. Так, 9-дневный индекс RSI в начале месяца находился на уровне 25%, а неделю назад тестировал уровень в 80%, опустившись сейчас к отметке 75%. Таким образом, технически созрели условия для коррекции вниз. Тем более что в ноябре индекс МосБиржи нарисовал четыре незакрытых разрыва на уровнях 2744, 2791, 2884 пункта и 3027 пунктов. Не хватает только серьезного новостного повода для игры вниз, который может возникнуть в ближайшие недели.

В числе внешних факторов стоит отметить риск усиления пандемии и карантинных ограничений, противостояние демократов и республиканцев в Сенате по вопросу плана поддержки американской экономики, затягивание процесса согласования позиции в рамках сделки ОПЕК+ или что-то другое. Сильным уровнем поддержки является район 2786 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит 61,8%-ная линия Фибоначчи по экстремальным значениям с начала года. Линия находится на 12% ниже текущих уровней и располагается чуть выше отметки первого разрыва ноября. Однако коррекции вниз может не наступить в случае сохранения позитивного новостного фона и рынок может продолжить движение вверх, считает Беденков.

В США в среду торги завершились без единой динамики индексов (индикаторы изменились на 0,2-0,6%) после публикации статданных, ранее поддержку рынку оказывали новости о вакцине от коронавируса и растущая определенность в отношении политической ситуации в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 30 тыс. и достигло 778 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным Минторга США, ВВП страны в третьем квартале 2020 года вырос на 33,1% в пересчете на годовые темпы, что совпало с первоначальной оценкой. Эксперты ожидали, что она будет пересмотрена с повышением - до 33,2%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале ВВП США упал на рекордные 31,4%.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX, CAC40 выросли в пределах 0,2%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

На нефтяном рынке наметилась коррекция после обновления максимумов с марта; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $47,9 за баррель (-1,5% и +1,6% в среду), январская цена WTI - $45,09 за баррель (-1,4% и +1,8% накануне).

Подъему рынка способствовало ослабление доллара США, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели. По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей при прогнозах роста на 0,1-0,225 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+18%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+6,9%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,1%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+5,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+5,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,8%).

Подешевели акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,3 млрд рублей (из них 18,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,28 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,21 млрд рублей - на акции "Газпрома").